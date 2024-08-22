Теперь уже 74-летний Хайден Паюсте не скрывает, что по крайней мере раз в месяц, обычно в пятницу после дня получения пенсии, выпивал. Однако застолье в феврале этого года закончилось смертью.
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«Я ходил за пенсией, теперь этот человек мертв, и за это меня посадили»
Перевод: Герман Аверьянов
10 февраля, около полудня, полиция обнаружила в многоквартирном доме в Арукюла тело 77-летнего мужчины с признаками насилия. В качестве подозреваемых в убийстве были задержаны 73-летний и 58-летний мужчины, которые были знакомы с жертвой.