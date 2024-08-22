Премьер-министр Финляндии отказался от официального визита: жена - самое главное!

18 июля в Великобритании состоялась встреча ЕС, где вместо премьер-министра Финляндии Петтери Орпо страну представлял президент республики Александр Стубб . По сообщениям, Орпо и Стубб договорились еще в июле, что президент примет участие в совещании по вопросам внешней и оборонной политики. По мнению Орпо, участие Стубба в этой встрече соответствовало Конституции Финляндии.

Премьер-министр объяснил свое решение не поехать на встречу тем, что 50-летие его жены было назначено за день до совещания, и он ставит свою семью на первое место.