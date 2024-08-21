Вразрез с королевскими традициями: как пройдет свадьба норвежской принцессы и американского шамана

31 августа состоится свадьба принцессы Марты Луизы из Норвегии и ее жениха Дурека Верретта, американского шамана, ради которого старшая сестра наследного принца Хокона оставила за спиной королевскую жизнь, пишет Hello.

Пара собирается провести трехдневное празднование в Норвегии, кульминацией которого будет их бракосочетание.

В четверг, 29 августа, гости соберутся на вечеринку-знакомство в саду отеля 1904 в самом сердце города Олесунн. Влюбленные попросили гостей надеть не вечерние платья с подолами и закрытыми плечами, как положено по королевской традиции, а наряды, которые будут соответствовать «сексуальной и крутой» теме.

После встречи и приветствия друзья и семья Марты и Дурека, включая троих детей Марты: Мод Анжелику (20 лет), Лию Айседору (18 лет) и Эмму Таллулу (15 лет) 30 августа отправятся на лодке по Гейрангер-фьорду в деревню Гейрангер. День завершится предсвадебной вечеринкой в ​​латиноамериканском стиле в отеле Union.

«Мы невероятно счастливы отпраздновать нашу любовь в прекрасных окрестностях Гейрангера. Для нас очень важно собрать наших близких в месте, которое так богато историей и яркими природными впечатлениями. Гейрангер - идеальное место, чтобы принять нашу любовь», - писала об этой местности Марта Луиза.

«Мы невероятно счастливы отпраздновать нашу любовь в прекрасных окрестностях Гейрангера. Для нас очень важно собрать наших близких в месте, которое так богато историей и яркими природными впечатлениями. Гейрангер - идеальное место, чтобы принять нашу любовь», - писала об этой местности Марта Луиза.