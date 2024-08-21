Семья Камалы Харрис поддерживает ее во время предвыборной президентской кампании. По мнению ее мужа и его детей, политик изменила их жизнь навсегда.
«Просто начал нести чушь»: муж Камалы Харрис рассказал о том, как они познакомились
Муж кандидата в президенты США Камалы Харрис Дуглас Эмхофф и его дети от первого брака Элла и Коул 20 августа во время выступления на Национальном съезде Демократической партии рассказали о политике, как о любящей жене и мачехе, пишет Hello.
Дуглас поделился историей о том, как он и Камала встретились, которая удивила многих. Они встретились благодаря свиданию вслепую, которое устроил один из его клиентов Эмхоффа.
По словам Дугласа, ему было нелегко завязать знакомство. Он рассказал о моменте, как «оказался с номером телефона Камалы Харрис» и позвонил ей рано утром: «Вот уже несколько поколений люди спорят, когда звонить человеку, с которым тебя знакомят. И никогда в истории никто не предлагал, что это можно сделать в 8:30 утра. И все же, именно тогда я набрал номер. Я получил голосовое сообщение Камалы и просто начал… нести чушь», - вспомнил супруг политика.
Пытаясь передать, насколько неловко он себя чувствовал, когда звонил своей будущей жене, Дуглас признался, что сказал: «Привет… Это Дуг… Я иду на раннюю встречу… Опять это Дуг. Помню, как я пытался выхватить слова из воздуха… и, как мне показалось, через несколько минут я повесил трубку».
В этот день, когда мужчина обедал, Харрис перезвонила ему. «Камала, которая обычно усердно работала в своем офисе, просто случайно ждала в своей квартире подрядчика, чтобы сделать кое-какие работы на ее кухне… Она мне перезвонила. И мы проговорили час и все время смеялись. Вы знаете этот смех, я люблю этот смех», - объяснил Эмхофф.
По словам 59-летнего мужчины, его жена даже спустя годы вспоминает момент знакомства и смеется над ним: «Она заставляет меня слушать эту историю на каждую годовщину».
Second gentleman Doug Emhoff tells the story of being set up on a blind date with Kamala Harris, getting to know her and falling in love.— CBS News (@CBSNews) August 21, 2024
"We talked for an hour, and we laughed. You know that laugh. I love that laugh." pic.twitter.com/sGgm0VcNoN
До этого Дуглас был женат. С первой женой Керстин Эмхофф у него двое взрослых детей: Коул и Элла Эмхофф. Пасынок политика также выступил на мероприятии и поделился своим видением того, как Камала изменила его жизнь.
«Мои родители разошлись, когда я учился в средней школе, и это было нелегко. Это нелегко для любого ребенка. Но помогло то, что мои родители остались друзьями, и мы все продолжали держаться вместе. Мы стали ближе, чем когда-либо», - поделился Коул. Именно тогда его отец встретил Камалу Харрис, тогдашнего генерального прокурора Калифорнии, и, по словам пасынка, это «свидание вслепую кардинально изменило нашу жизнь навсегда».