«Просто начал нести чушь»: муж Камалы Харрис рассказал о том, как они познакомились

Муж кандидата в президенты США Камалы Харрис Дуглас Эмхофф и его дети от первого брака Элла и Коул 20 августа во время выступления на Национальном съезде Демократической партии рассказали о политике, как о любящей жене и мачехе, пишет Hello.

Дуглас поделился историей о том, как он и Камала встретились, которая удивила многих. Они встретились благодаря свиданию вслепую, которое устроил один из его клиентов Эмхоффа.

По словам Дугласа, ему было нелегко завязать знакомство. Он рассказал о моменте, как «оказался с номером телефона Камалы Харрис» и позвонил ей рано утром: «Вот уже несколько поколений люди спорят, когда звонить человеку, с которым тебя знакомят. И никогда в истории никто не предлагал, что это можно сделать в 8:30 утра. И все же, именно тогда я набрал номер. Я получил голосовое сообщение Камалы и просто начал… нести чушь», - вспомнил супруг политика.

Пытаясь передать, насколько неловко он себя чувствовал, когда звонил своей будущей жене, Дуглас признался, что сказал: «Привет… Это Дуг… Я иду на раннюю встречу… Опять это Дуг. Помню, как я пытался выхватить слова из воздуха… и, как мне показалось, через несколько минут я повесил трубку».