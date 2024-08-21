Принц Уильям разгневался на бывшую девушку, которая раскрыла его с Кейт Миддлтон секрет

Принц Уильям разозлился на бывшую девушку, которая раскрыла его тайну о романе с Кейт Миддлтон. Об этом пишет Mirror.

По словам королевского биографа Роберта Джобсона в его последней книге «Кэтрин, принцесса Уэльская», «среди студенческого сообщества университета Сент-Эндрюс было секретом, что внук Елизаветы II и Кейт Миддлтон были парой». Впрочем, одна из бывших подружек Уильяма раскрыла их секрет.

Это произошло во время ужина, на котором присутствовали друзья Уильяма и Кейт, в том числе его бывшая Карли Масси-Бирч. Она «вероятно, невольно» раскрыла тайные отношения Уильяма с Кейт во время игры «Я никогда не».

Карли сказала: «Я никогда не встречалась с двумя людьми в этой комнате».

Это открытие поразило всех присутствующих. Реакция принца Уильяма была короткой, когда он «бросил громовой взгляд» на свою бывшую девушку и, как говорят, пробормотал: «Я не могу поверить, что ты только что это сказала».

Один инсайдер сказал, что это было первое публичное признание отношений Уильяма и Кейт.

«Мы знали, что они вместе, но это был первый раз, когда Уильям публично подтвердил свои отношения с Кейт», - рассказал источник.

Впрочем, обида принца Уэльского длилась недолго. Карли впоследствии даже посетила свадьбу бывшего бойфренда с Кейт в 2011 году.