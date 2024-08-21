Объявившая о своей беременности эстонская телеведущая: я бы еще держала это в секрете, но уже достигла предела

Во вторник вечером Кети поблагодарила всех за поздравления. «Огромное спасибо за то, что так тепло приняли мою новость о рождении ребенка. Правда, я бы держала это в секрете, но я уже достигла предела, потому что ношу на людях только мешковатую мужскую одежду», - сказала она.

Она также поделилась воспоминаниями своей однокурсницы. «Сегодня моя дорогая однокурсница напомнила о том, где мы с ней были два года назад и что происходит в моей жизни сейчас, и меня переполнило огромное чувство благодарности. Все возможно, если вы дарите добро окружающему миру своими действиями. Сегодняшняя реальность делает меня счастливой. Еще один житель Эстонии в счастливой семье - лучший подарок миру», - написала она на своей странице в Instagram.