ФОТО «Свадебное ралли вот-вот начнется!» Певица Лийс Лемсалу выходит замуж уже на этой неделе?

В конце июня певец Стефан Айрапетян рассказал порталу Elu24, что певица Лийс Лемсалу отправится в Италию со своим возлюбленным Карлом-Эриком Коду в конце августа. «Лийс Лемсалу пригласила нас на свою свадьбу, и мы будем там! Кроме того, мы отметим там годовщину нашей свадьбы», - сказал Стефан, добавив, что это действительно будет самая романтичная годовщина свадьбы в истории.