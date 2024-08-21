«Свадебное ралли вот-вот начнется!» - пишет менеджер певицы Лийс Лемсалу Сандра Сеэрасант в Instagram под фотографией из Таллиннского аэропорта.
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ФОТО ⟩ «Свадебное ралли вот-вот начнется!» Певица Лийс Лемсалу выходит замуж уже на этой неделе?
В конце июня певец Стефан Айрапетян рассказал порталу Elu24, что певица Лийс Лемсалу отправится в Италию со своим возлюбленным Карлом-Эриком Коду в конце августа. «Лийс Лемсалу пригласила нас на свою свадьбу, и мы будем там! Кроме того, мы отметим там годовщину нашей свадьбы», - сказал Стефан, добавив, что это действительно будет самая романтичная годовщина свадьбы в истории.
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