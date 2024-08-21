Президент Алар Карис, его супруга Сирье и приглашенные гости отметили День восстановления независимости Эстонии в Розовом саду Кадриорга. Супруги также отметили 47-ю годовщину свадьбы.
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БЕСКОНЕЧНОГО СЧАСТЬЯ! ⟩ В День восстановления независимости Эстонии президентская пара отпраздновала 47-ю годовщину свадьбы
На приеме в Розовом саду Сирье Карис была в красивом голубовато-зеленом комбинезоне, созданном модельером Кетлин Бахманн.
Украшения были разработаны эстонским модельером Танелем Веэнре. «Сотрудничество с Сирье Карис всегда было очень естественным и теплым, мне нравится ее отношение к тому, что Эстонии не нужно выставлять напоказ бриллианты и известные модные бренды - наши козыри - это ум и инновации», - сказал Веэнре.