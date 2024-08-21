БЕСКОНЕЧНОГО СЧАСТЬЯ! В День восстановления независимости Эстонии президентская пара отпраздновала 47-ю годовщину свадьбы

Украшения были разработаны эстонским модельером Танелем Веэнре. «Сотрудничество с Сирье Карис всегда было очень естественным и теплым, мне нравится ее отношение к тому, что Эстонии не нужно выставлять напоказ бриллианты и известные модные бренды - наши козыри - это ум и инновации», - сказал Веэнре.