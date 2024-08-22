ГОРОСКОП НА 22 АВГУСТА Первая половина дня у Тельцов не обойдется без разногласий, а Весы могут совершить ошибки

Вторая половина дня – время, когда легко вспыхивают симпатии, каждую из которых можно принять за любовь с первого взгляда. Лучше не идти на поводу у мимолетных желаний. Вы наделаете глупостей, если будете следовать каждому своему порыву.

Овен

Стоит внимательнее прислушиваться к тому, что говорят другие. Не всегда чужие замечания и советы вам по душе, но есть шанс получить полезную информацию, узнать что-то важное. Не исключено, что вам подскажут, что нужно предпринять в ближайшее время, чтобы достичь важной цели. Возможны небольшие семейные разногласия. Обычно дело касается пустяков, о которых не стоит, да и не хочется, долго спорить. Вас часто выручает чувство юмора: всегда находится способ разрядить обстановку, поднять настроение всем вокруг.

Телец

Вряд ли первая половина дня обойдется без разногласий и споров. Но что бы ни говорили другие, вы знаете, что правы. Вскоре это станет очевидно всем вокруг. Так что особенно горячиться незачем, достаточно просто подождать немного. Позже наступит более легкое и благоприятное время, полное приятных разговоров, милых шуток и встреч, поднимающих настроение. Не исключено знакомство, которое положит начало захватывающей романтической истории. Правда, многое будет зависеть от того, захотите ли вы проявить инициативу.

Близнецы