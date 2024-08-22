Подходящий день для того, чтобы наводить порядок и избавляться от всего, что стало ненужным или мешает двигаться вперед. Многие чувствуют, что готовы самостоятельно принять важные решения, и берутся за реализацию смелых планов, не ожидая конфликтов. Иногда это приводит к спорам, но серьезного конфликта все же удается избежать, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 22 АВГУСТА ⟩ Первая половина дня у Тельцов не обойдется без разногласий, а Весы могут совершить ошибки
Вторая половина дня – время, когда легко вспыхивают симпатии, каждую из которых можно принять за любовь с первого взгляда. Лучше не идти на поводу у мимолетных желаний. Вы наделаете глупостей, если будете следовать каждому своему порыву.
Овен
Стоит внимательнее прислушиваться к тому, что говорят другие. Не всегда чужие замечания и советы вам по душе, но есть шанс получить полезную информацию, узнать что-то важное. Не исключено, что вам подскажут, что нужно предпринять в ближайшее время, чтобы достичь важной цели. Возможны небольшие семейные разногласия. Обычно дело касается пустяков, о которых не стоит, да и не хочется, долго спорить. Вас часто выручает чувство юмора: всегда находится способ разрядить обстановку, поднять настроение всем вокруг.
Телец
Вряд ли первая половина дня обойдется без разногласий и споров. Но что бы ни говорили другие, вы знаете, что правы. Вскоре это станет очевидно всем вокруг. Так что особенно горячиться незачем, достаточно просто подождать немного. Позже наступит более легкое и благоприятное время, полное приятных разговоров, милых шуток и встреч, поднимающих настроение. Не исключено знакомство, которое положит начало захватывающей романтической истории. Правда, многое будет зависеть от того, захотите ли вы проявить инициативу.
Близнецы
Не все складывается гладко, но вы не теряете оптимизма. Это нравится окружающим, они охотно поддерживают многие ваши начинания, предлагают помощь, если видят, что она нужна. Возможны неожиданные подарки, а также незапланированные денежные поступления. День хорошо подходит для того, чтобы строить планы: вы правильно оцениваете свои силы, понимаете, как могут развиваться события, и не строите иллюзий. Возможны приятные известия от людей, с которыми вы давно не виделись. Иногда речь идет о деловых предложениях. Вы с радостью их примете и не пожалеете об этом.
Рак
Начало дня будет приятным, хоть и довольно беспокойным. Да, дел и забот у вас больше, чем обычно, но вы со всем отлично справляетесь. Помогает опыт: вы не допускаете оплошностей, быстро понимаете, как лучше действовать. Некоторые Раки находят ответы на вопросы, тревожившие их в последние месяцы. Вторая половина дня – время размышлений. Будет возможность обдумать события недавнего прошлого, понять, почему все сложилось так, а не иначе. Не исключено, что вы поймете, какие ошибки допустили, и найдете способ их исправить.
Лев
Вы настроены решительно и готовы на многое, чтобы достичь своих целей. На месте не сидится, хочется действовать, и обстоятельства это позволяют. День вас ждет яркий и запоминающийся, полный событий. Часто вы проявляете инициативу, которую готовы поддержать и давние друзья, и новые знакомые. Можно взяться за то, к чему вы долго не решались приступить. На этот раз у вас наверняка все получится. Некоторых Львов ждут романтические сюрпризы. День дает шанс о многом поговорить с любимым человеком. Не исключено, что у вас появятся общие планы на будущее.
Дева
Начало дня порадует. В это время у вас будет шанс справиться с делами, которые прежде казались совершенно безнадежными. Многие Девы к тому же находят ответы на вопросы, поставившие других в тупик. Возможны удачные совпадения, события, открывающие перед вами новые возможности. Вторая половина дня тоже будет неплохой, но все же не столь вдохновляющей. Это спокойное время, больше подходящее для размышлений, чем для активных действий. Вечером будет возможность поговорить с человеком, разделяющим ваши взгляды и способным дать толковый совет.
Весы
Благоприятный день для общения. Вы способны понравиться многим, часто производите хорошее впечатление на людей, которым обычно никто не нравится. Вероятны новые знакомства, не исключено начало дружеских отношений или романтической истории. Можно принимать гостей, устраивать домашние праздники для друзей и близких. Могут возникнуть некоторые трудности с делами, требующими сосредоточенности, высокой концентрации внимания. Вы чаще обычного отвлекаетесь, иногда это приводит к досадным ошибкам. К счастью, их удается вовремя исправить.
Скорпион
В начале дня эмоциональный фон может быть напряженным. Не всем представителям знака в это время удастся избежать волнений и переживаний. Но ситуация вскоре изменится к лучшему, вы ощутите поддержку звезд и почувствуете себя гораздо увереннее. Вторая половина дня подходит для того, чтобы браться за новые дела. Вы отлично справляетесь с решением сложных задач, часто добиваетесь успеха там, где другие потерпели неудачу. Многим Скорпионам сегодня пригодятся знания, полученные давным-давно. Благодаря им представители знака обезоружат недоброжелателей, оставят соперников далеко позади.
Стрелец
Начало дня порадует. В это время вероятны удачные совпадения и приятные известия, а также неожиданные подарки. Люди, которые прежде не были особенно дружелюбными, охотно идут на контакт и поддерживают многие ваши начинания. Возможны неожиданные, но очень заманчивые предложения. Вторая половина дня проходит в заботах и хлопотах. Нужно многое сделать, а помогают вам лишь изредка. Вы со всем справляетесь, но приходится приложить немало усилий. Поэтому вечером полезно будет отдохнуть. Вечер подходит для оздоровительных и косметических процедур, они дают заметный эффект.
Козерог
Не самый подходящий день для того, чтобы решать важные вопросы в одиночку. Рядом есть люди, с которыми можно посоветоваться. Не упустите шанс получить полезную информацию и рекомендацию человека, обладающего большим жизненным опытом. Хорошо проходят дружеские и романтические встречи; общение с близкими дарит массу позитивных эмоций. Находится много интересных и вдохновляющих тем для разговора, появляются планы, к реализации которых хочется приступить немедленно. Вечер – время отличных новостей. Они будут важными для вас и ваших близких.
Водолей
Начало дня обещает хорошие новости и приятные встречи. Это подходящее время для общения со старыми знакомыми. Вы о многом сможете поговорить, узнаете что-то важное, найдете ответы на вопросы, прежде ставившие вас в тупик. Появляется уверенность, которой в последнее время не хватало, и вы чувствуете, что готовы взяться за новые дела. Вторая половина дня – время неожиданных новостей. Они могут повлиять на ваши планы: какие-то дела нужно будет отложить, чтобы сосредоточиться на более актуальных вещах.
Рыбы
Стоит запастись терпением. Этот день может быть непростым для чувствительных и впечатлительных представителей знака. Им приходится иметь дело с довольно неприятными особами, выслушивать критические замечания, которые часто обидны и лишены здравого смысла. К счастью, рядом есть те, кто действительно любит вас и всегда готов поддержать. С таким людьми вы можете быть совершенно откровенны. Они наверняка поймут вас, найдут нужные слова, помогут, если в этом будет нужда. Приятные сюрпризы ждут влюбленных представителей знака.