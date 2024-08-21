Дэвид Бекхэм отреагировал на истерики жены Виктории по поводу того, что их брак называют фиктивным

«Я влюблена в своего мужа, возможно, даже больше, чем когда мы впервые встретились. Мы по-настоящему смеемся. И мы действительно поддерживаем друг друга в нашей карьере и увлечениях. Вчера вечером я сказала детям: спустя 25 лет я очень люблю вашего отца, поддерживаю его и продолжаю желать, чтобы он был лучшей версией себя. И он делает то же самое для меня. Очень важно, чтобы дети это видели», - заявила экс-солистка Spice Girls в интервью австралийскому Vogue.

Признание Виктории поклонники приняли радушно, а вот хейтеры решили, что таким образом семейство Бекхэм пытается отвести внимание от новой книги Тома Бауэра, в которой тот раскрывает все тайны звездных супругов. В частности, автор упоминает как минимум о пяти изменах Дэвида и последовавших за ними скандалах, а сам брак бывшей певицы и спортсмена сравнивает с деловой сделкой.

HeatWorld пишет, что эти разговоры не прошли мимо Виктории. Обвинения в неискренности чувств она восприняла близко к сердцу и пролила немало слез из-за случившегося. «Вик была действительно ранена, когда увидела негативную реакцию общественности. Она думала, что, рассказав миру о том, как они с Дэвидом любят друг друга, она положит конец постоянным слухам и докажет, что все ненавистники ошибались. Ее действительно задело, когда искреннее признание в любви восприняли как попытку защитить их бренд», - поделился с изданием анонимный источник.

Истерики Виктории и море пролитых слез не оставили равнодушным и Дэвида. Футболист, говорит инсайдер, попытался утешить жену, хотя и признал, что понимает хейтеров, которые негативно отреагировали на слова его супруги. «Он сказал Вик, что некоторые могли счесть ее высказывание самодовольным - особенно те, кто переживает проблемы в браке. Но посоветовал ей не обращать на это внимания и помнить, что пока они находятся в более сильном положении, все остальное не имеет значения», - добавил собеседник портала.