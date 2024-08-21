Убрал все улики: в деле о смерти Мэттью Перри всплыли новые детали

Кенни Ивамаса, личный помощник ныне покойного американского актера Мэттью Перри, вколовший ему смертельную дозу кетамина, после смерти звезды избавился от улик, которые могли следствие вывести на него и его причастность к смерти знаменитости от передозировки. Об этом пишет People, публикуя новые детали расследования гибели Мэттью 28 октября 2023 года.

По подозрению в причастности к смерти Перри арестованы врач Сальвадор Пласенсия, который якобы прописал препарат актеру, Марк Чавес, поставлявший кетамин Пласенсии по поддельным рецептам, Кенни Ивамаса, делавший уколы актеру, Джасвин Сангха, наркоторговка, известная как "Королева кетамина", и Эрик Флеминг, предполагаемый посредник между Сангхой и Ивамасой. Пласенсия и Сангха не признали себя виновными, в то время как другие заключили сделки о признании вины.

Согласно юридическим документам стороны обвинения, в день своей смерти Перри попросил дозу кетамина у Ивамасы в 08:30 утра. Вторую дозу он принял около 12:45 дня, смотря фильм, а спустя 45 минут попросил и третью дозу, чтобы он мог быть под кайфом в джакузи.

Мэттью приказал Ивамасе подготовить ванну и «вколоть большую дозу». После того как помощник выполнил его просьбу, он вышел по делам.

К тому времени, как Ивамаса вернулся около 16:00, Перри лежал лицом вниз в воде.

Как утверждают прокуроры, Кенни сразу же взялся убирать улики с места преступления, после чего позвонил в службу спасения. Через несколько минут прибыли парамедики и констатировали смерть звезды. После экспертизы выяснилось, что кетамин был основной причиной его смерти, а утопление - вторичной.

Затем Ивамаса якобы поговорил с Флемингом и сообщил ему, что избавился от доказательств, включая шприцы и флаконы. Позже Флеминг сказал Сангхе, что никогда лично не встречался с Перри и не колол ему кетамин. Все вопросы он решал через Ивамасу, которого считает «пособником».