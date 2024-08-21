НЕДЕШЕВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ Сколько стоит собрать рюкзак школьнику в этом году

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5. Точилка, резинка, клей, линейки и ножницы

Собрать набор из точилки с контейнером, стирательной резинки, клея-карандаша, различных линеек и ножниц дешевле всего в Selver, где потратить вам придется всего лишь три евро. За похожую цену можно купить эти товары в Charlot. Точилка, резинка, клей, линейка и ножницы обойдутся чуть дороже - за 4,15 и 4,33 евро - в Prisma и Rimi. Цены в Lidl и Maxima в два раза выше: в первом магазине комплект из товаров будет стоить 8,85 евро, а во втором - 10,75.

6. Акварель и пластилин

Набор из 24 цветов акварельной краски с палитрой и кистью в Lidl стоит 1,59 евро, а пластилин - 1,49. В Prisma набор из 12 цветов можно купить за 2,29, из 18 цветов - за 4,95, а из 22 цветов акварельной краски - за 9,75 евро, учитывая, что в каждом наборе еще есть кисть. Пластилин в этом же магазине стоит 1,19. Цены на акварельные краски в Selver варьируются от 1,29 до 3,99 евро, зависит от того, какие наборы вы ищите: с 12 или 24 красками, с кистью или без. Что касается пластилина, то в магазине есть данный товар как за два евро, так и за шесть.

В Rimi представлены наборы из 12 цветов акварельной краски, самые дешевые из которых стоят 2,59 евро. Цены на пластилин в Rimi плюс-минус одинаковые: от 2,45 до 5,99. За 4,38 евро в Maxima можно купить и набор акварельных красок из 12-и цветов (1,49), и пластилин (2,89). В Charlot за 2,75 евро можно приобрести 24 цвета пастельных красок, а за два евро - пластилин.

7. Отражатель

Если сейчас еще темнеет поздно, то в скором времени дети будут уходить и возвращаться домой, когда на улице будет царить мрак. Поэтому не стоит забывать о покупке отражателей. Самые дешевые представлены в Selver, где их стоимость начинается от 0,89 евро. Другие варианты, которые в два, а то и в три раза дороже, можно найти в Charlot (1,95), Rimi (1,99) или в Prisma (3,05).