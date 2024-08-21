Осталось полторы недели до начала учебного года. Кому-то проще - с прошлого года остались школьные принадлежности в хорошем состоянии, а кто-то бегает по всем магазинам Таллинна в поисках необходимых канцелярских товаров. Мы решили упростить задачу и составить небольшой обзор цен.
НЕДЕШЕВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ⟩ Сколько стоит собрать рюкзак школьнику в этом году
1. Рюкзак
Первое, о чем стоит позаботиться, при подготовке детей в школу - выбор правильного рюкзака. Дешевые сумки, цена которых не превышает и десяти евро, можно найти в магазинах Charlot, Lidl и Maxima. Причем в Lidl за 9,99 можно купить целый комплект: рюкзак, мешок для спортивной одежды или сменной обуви и пинал.
Цены на рюкзаки в магазинах Selver, Rimi, Maxima, Lidl и Charlot варьируются от 4,95 до 123,95 евро.
2. Пенал
Пеналы в магазинах можно найти не только разных цветов, размеров, но и заполненные канцелярскими товарами (простыми и цветными карандашами, фломастерами, стирательной резинкой, точилкой и линейками). Такая покупка в разы облегчит подготовку, хоть и не совсем поможет сэкономить. В магазинах Charlot можно найти пенал всего за 3 евро, но если говорить о самом дешевом и заполненном пенале - предлагаем обратить ваше внимание на товары в Charlot (10,95), Selver (10,99), Maxima (11,99), Rimi (14,99, но если у вас есть скидочная карта - 8,99) или Prisma (17,95).
3. Канцелярские товары
Тематический комплект из простых карандашей, двух ручек, резинки и линейки в Lidl можно приобрести за 2,99 евро. Потратив в Rimi 4,38, вы сможете приобрести простой и цветные карандаши, синюю шариковую ручку и фломастеры. В Charlot такой комплект канцелярских товаров обойдется вам в 4,35, в Selver - в 5,82 евро, в Lidl - в 7,46, в Maxima - в 10,56, а в Prisma - в 13,88.
4. Тетради
Тетради в линейку или клетку - 12 листов - в Lidl продают по очень заманчивой цене: 0,19 центов за штуку. За такую же цену можно найти тетради в Prisma. В Maxima тетради с 12 листами стоят в два раза дороже, в Rimi цены начинаются от 0,29 евро, а в Selver - от 0,25. За 0,19 евро в Charlot можно купить тетради в клетку или линейку с 12-ю листами, а если вы ищите тетрадь в косую линию, то в магазине школьных товаров ее можно приобрести за 0,21 евро.
5. Точилка, резинка, клей, линейки и ножницы
Собрать набор из точилки с контейнером, стирательной резинки, клея-карандаша, различных линеек и ножниц дешевле всего в Selver, где потратить вам придется всего лишь три евро. За похожую цену можно купить эти товары в Charlot. Точилка, резинка, клей, линейка и ножницы обойдутся чуть дороже - за 4,15 и 4,33 евро - в Prisma и Rimi. Цены в Lidl и Maxima в два раза выше: в первом магазине комплект из товаров будет стоить 8,85 евро, а во втором - 10,75.
6. Акварель и пластилин
Набор из 24 цветов акварельной краски с палитрой и кистью в Lidl стоит 1,59 евро, а пластилин - 1,49. В Prisma набор из 12 цветов можно купить за 2,29, из 18 цветов - за 4,95, а из 22 цветов акварельной краски - за 9,75 евро, учитывая, что в каждом наборе еще есть кисть. Пластилин в этом же магазине стоит 1,19. Цены на акварельные краски в Selver варьируются от 1,29 до 3,99 евро, зависит от того, какие наборы вы ищите: с 12 или 24 красками, с кистью или без. Что касается пластилина, то в магазине есть данный товар как за два евро, так и за шесть.
В Rimi представлены наборы из 12 цветов акварельной краски, самые дешевые из которых стоят 2,59 евро. Цены на пластилин в Rimi плюс-минус одинаковые: от 2,45 до 5,99. За 4,38 евро в Maxima можно купить и набор акварельных красок из 12-и цветов (1,49), и пластилин (2,89). В Charlot за 2,75 евро можно приобрести 24 цвета пастельных красок, а за два евро - пластилин.
7. Отражатель
Если сейчас еще темнеет поздно, то в скором времени дети будут уходить и возвращаться домой, когда на улице будет царить мрак. Поэтому не стоит забывать о покупке отражателей. Самые дешевые представлены в Selver, где их стоимость начинается от 0,89 евро. Другие варианты, которые в два, а то и в три раза дороже, можно найти в Charlot (1,95), Rimi (1,99) или в Prisma (3,05).