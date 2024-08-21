Суд отклонил ходатайство нигерийских женщин, перевозивших наркотики, которых задержали в Таллиннском аэропорту

На прошлой неделе Селин Лаки и Эсохе Джона предстали перед Харьюским уездным судом. Женщины нигерийского происхождения, но последние несколько лет проживающие в Италии. Они провели более четырех месяцев в Тартуской тюрьме после того, как в апреле их поймали с большим количеством наркотиков в аэропорту Таллинна. Наркотики, общий вес которых составил почти два килограмма, предположительно должны были быть перевезены в Финляндию.