Дженнифер Лопес официально подала на развод с Беном Аффлеком

Уточняется, что брачного контракта у пары нет. При этом, по сообщениям инсайдеров, причиной их расставания якобы стал конфликт из-за денег.

Пара уже давно не живет вместе, а в день рождения Лопес Аффлек купил новый дом. Как сообщают инсайдеры, это стало для Дженнифер «ударом в сердце» и ознаменовало «завершение отношений».

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес были обручены в 2002 году, но расторгли помолвку. Пара поженилась в 2022 году, возобновив отношения за год до свадьбы.

Слухи о разводе пары появились несколько месяцев назад. Причиной проблем в их отношениях, по слухам, стало чрезмерное внимание к их паре, а по другой информации, Дженнифер не понравилось, что Аффлек снова стал пить. Они старались спасти свой брак, и им даже пыталась с этим помочь бывшая жена Аффлека Дженнифер Гарнер, но ей это в итоге, как говорят инсайдеры, надоело.

На фоне всей этой ситуации Лопес заметно похудела. Как утверждают инсайдеры, Лопес очень расстраивается из-за того, что в прессе ее часто называют виновницей расставания: якобы потому, что Аффлек рядом с ней часто был грустным на публике, а без нее улыбался.