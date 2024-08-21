Недавно модельера Альдо Ярвсоо и ювелирный дизайнер Танель Веэнре объявили, что после 28 лет совместной жизни, их отношения подошли к концу. Тем не менее, 20 августа они вместе с детьми прибыли на президентский прием.
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СМОТРИТЕ ⟩ Недавно объявившие о расставании эстонский модельер и ювелир пришли на прием со своими детьми
В конце июля стало известно, что модельер Альдо Ярвсоо и ювелирный дизайнер Танель Веэнре расстались после 28 лет совместной жизни.
«После развода с Танель я впервые живу один», - сказал Альдо Ярвсоо журналу Anne & Stiil, когда слухи о расставании пары только подтвердились. Разговоры о том, что между мжучинами не все в порядке, ходили еще в 2022 году.