СМОТРИТЕ Недавно объявившие о расставании эстонский модельер и ювелир пришли на прием со своими детьми

В конце июля стало известно, что модельер Альдо Ярвсоо и ювелирный дизайнер Танель Веэнре расстались после 28 лет совместной жизни.

«После развода с Танель я впервые живу один», - сказал Альдо Ярвсоо журналу Anne & Stiil, когда слухи о расставании пары только подтвердились. Разговоры о том, что между мжучинами не все в порядке, ходили еще в 2022 году.