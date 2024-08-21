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ВИДЕО Прибывший в Розовый сад с дочерью Тоомас Хендрик Ильвес: «На выбор наряда у меня ушло около 75 секунд»

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Тоомас Хендрик Ильвес и Кадри Кейу Ильвес.
Тоомас Хендрик Ильвес и Кадри Кейу Ильвес. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Тоомас Хендрик Ильвес прибыл во вторник, 20 августа, на президентский прием вместе со своей дочерью Кадри Кейу Ильвес (21 год).

Раньше Тоомас Хендрик Ильвес посещал президентские приемы вместе со своей теперь уже бывшей женой Иевой Ильвес, но в декабре прошлого года пара объявила в социальных сетях о разводе.

Поэтому в этом году Тоомас Хендрик взял с собой на президентский прием 24 февраля свою дочь Кадри Кейу. Вчера отец с дочерью также посетили вместе президентский прием в Розовом саду Кадриорга.

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