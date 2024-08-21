ВИДЕО Прибывший в Розовый сад с дочерью Тоомас Хендрик Ильвес: «На выбор наряда у меня ушло около 75 секунд»

Тоомас Хендрик Ильвес прибыл во вторник, 20 августа, на президентский прием вместе со своей дочерью Кадри Кейу Ильвес (21 год).
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Раньше Тоомас Хендрик Ильвес посещал президентские приемы вместе со своей теперь уже бывшей женой Иевой Ильвес, но в декабре прошлого года пара объявила в социальных сетях о разводе.
Поэтому в этом году Тоомас Хендрик взял с собой на президентский прием 24 февраля свою дочь Кадри Кейу. Вчера отец с дочерью также посетили вместе президентский прием в Розовом саду Кадриорга.