ВИДЕО Юри Ратас пришел на президентский прием в костюме своего отца

Что первым вспоминает Юри Ратас о дне, когда Эстония вновь обрела независимость? «Мне тогда было 13 лет, и я был в тренировочном лагере. Это был своего рода наблюдение за происходящим между спортом», - говорит политик. «Я помню, что в семье был праздник», - добавляет жена Ратаса Карин .

Она также признается, что на подготовку к президентскому приему в Кадриорге, у нее ушло чуть больше получаса. Юри, напротив, управился всего за несколько минут. «Я ношу этот костюм уже давно. На самом деле это костюм моего отца, так что я считаю, что это хороший пример вторичного использования».