СМОТРИТЕ Как же у них сияют глаза! Эстонский миллионер Сыырумаа появился в Розовом саду со своей возлюбленной

Как и на президентский прием 24 февраля, пара пришла вместе в Розовый сад.

Впервые Урмас Сыырумаа появился со своей возлюбленной на публике в мае 2022 года, когда в концертном зале Alexela проходило празднование 60-летия эстонского предпринимателя. В январе этого года в семье Алисы Мелик и Урмаса Сыырумаа родилась дочь София Алайя.