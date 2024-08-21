По случаю 33-й годовщины восстановления независимости Эстонии 20 августа в Розовом саду Кадриорга прошел президентский прием, на котором, в частности, присутствовал предприниматель Урмас Сыырумаа со своей спутницей Алисой.
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СМОТРИТЕ ⟩ Как же у них сияют глаза! Эстонский миллионер Сыырумаа появился в Розовом саду со своей возлюбленной
Как и на президентский прием 24 февраля, пара пришла вместе в Розовый сад.
Впервые Урмас Сыырумаа появился со своей возлюбленной на публике в мае 2022 года, когда в концертном зале Alexela проходило празднование 60-летия эстонского предпринимателя. В январе этого года в семье Алисы Мелик и Урмаса Сыырумаа родилась дочь София Алайя.