Звезда фильма «Убить Билла» арестован по обвинению в домашнем насилии

В департаменте шерифа округа Лос-Анджелес сообщили, что в субботу, 18 августа, вскоре после полуночи к ним поступил звонок от женщины, которая заявила, что «муж толкнул и запер ее снаружи дома».

По этому обвинению в Малибу был задержан актер Мэдсен, сыгравший главные роли в фильмах Квентина Тарантино «Бешеные псы», «Убить Билла» и «Омерзительная восьмерка».

По информации журналистов, в США домашнее насилие обычно карается тюремным заключением на срок до 12 месяцев. Сообщается, что Мэдсен был освобожден из-под стражи после внесения залога в размере 20 000 долларов.

Представитель 66-летнего актера сообщил изданию, что «это были разногласия между Майклом и его женой, которые, как мы надеемся, разрешатся положительно для них обоих».

Американский актер Майкл Мэдсен женат на Де Анне Морган, бывшей супруге музыканта группы Stray Cats Брайана Сетцера, уже 28 лет. Пара воспитывает троих сыновей.

Этот случай не первый конфликт актера с законом. В 2019 году его приговорили к четырем дням тюремного заключения и пяти годам условно после ДТП, когда звезда «Донни Браско», будучи в нетрезвом состоянии, на своем внедорожнике врезался в столб.