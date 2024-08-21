Эксперт по языку тела рассказал, что происходит между Беном Аффлеком и его бывшей женой

Как пишет таблоид, Аффлеку комфортно находится рядом с матерью своих троих детей, что подтвердила и эксперт по языку тела Джуди Джеймс.

Недавно бывшие супруги вместе со всеми своими детьми собрались на ужине в Нью-Хейвене, штат Коннектикут. Позже они вместе отправили 18-летнюю Вайолет в колледж, и на снимках папарацци взгляд Гарнер на Аффлека был теплым и добрым.

Пара, которая рассталась в 2015 году после десяти лет брака, сумела сохранить теплые отношения. Правда, в свое время Бен говорил, что если бы остался с бывшей женой, то спился бы, чем весьма огорчил своих поклонников.

Сейчас Гарнер влюблена в своего бойфренда-бизнесмена Джона Миллера, с которым они встречались шесть лет, и, поговаривают, собирается за него замуж.

Тем не менее Бен ищет встречи с Дженнифер. Джуди Джеймс считает, что он таким образом прячется от проблем в своем браке с Лопес.

«Бен, похоже, "укрывается" здесь, притягиваясь к тому, что может показаться безопасной, знакомой гаванью его бывшей жены и его детей, пока его текущие супружеские проблемы рассеиваются вокруг него. Это обычное поведение, когда есть проблемы во втором браке, и первая семейная ячейка может внезапно показаться удобным знакомым и, по-видимому, не осуждающим убежищем, где партнер часто может больше быть собой», – говорит эксперт.