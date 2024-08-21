Голливудский актер Бен Аффлек, который уже несколько месяцев не живет со своей женой Дженнифер Лопес, предпочтя роскошному особняку в Бель-Эйр съемный дом поскромнее в Брентвуде и подогревая слухи о грядущем разводе, в то же время демонстрирует теплоту к бывшей супруге Дженнифер Гарнер, пишет Daily Mail.
Эксперт по языку тела рассказал, что происходит между Беном Аффлеком и его бывшей женой
Как пишет таблоид, Аффлеку комфортно находится рядом с матерью своих троих детей, что подтвердила и эксперт по языку тела Джуди Джеймс.
Недавно бывшие супруги вместе со всеми своими детьми собрались на ужине в Нью-Хейвене, штат Коннектикут. Позже они вместе отправили 18-летнюю Вайолет в колледж, и на снимках папарацци взгляд Гарнер на Аффлека был теплым и добрым.
Пара, которая рассталась в 2015 году после десяти лет брака, сумела сохранить теплые отношения. Правда, в свое время Бен говорил, что если бы остался с бывшей женой, то спился бы, чем весьма огорчил своих поклонников.
Сейчас Гарнер влюблена в своего бойфренда-бизнесмена Джона Миллера, с которым они встречались шесть лет, и, поговаривают, собирается за него замуж.
Тем не менее Бен ищет встречи с Дженнифер. Джуди Джеймс считает, что он таким образом прячется от проблем в своем браке с Лопес.
«Бен, похоже, "укрывается" здесь, притягиваясь к тому, что может показаться безопасной, знакомой гаванью его бывшей жены и его детей, пока его текущие супружеские проблемы рассеиваются вокруг него. Это обычное поведение, когда есть проблемы во втором браке, и первая семейная ячейка может внезапно показаться удобным знакомым и, по-видимому, не осуждающим убежищем, где партнер часто может больше быть собой», – говорит эксперт.
Анализируя поведение Гарнер, она отметила, что та «посылает сигналы одобрения и даже гордости за ее бывшего Бена».
Is Ben Affleck choosing Jennifer Garner again?— All Time Entertainment (@AllTimeEnt) August 19, 2024
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«Когда она наблюдает за разговором одного ребенка, ее щеки округляются, сразу видна сияющая улыбка с ямочками и прищуренным, смягченным выражением глаз. Когда она переводит взгляд на Бена, выражение лица, кажется, остается прежним, без каких-либо изменений. Не видно прохлады или горечи, которые можно наблюдать, когда бывшие воссоединяются, чтобы провести время вместе со своими детьми. Дженнифер, кажется, думает так же, как Бен - они образуют единую связь как родители», - подчеркнула Джуди.
Джеймс указала и на тот момент, что актриса выглядит совершенно комфортно в разговоре с Беном. Пара непринужденно и увлеченно разговаривает, пока их дети изучают меню или сидят, уткнувшись в телефоны. Собеседница таблоида обратила внимание, что день со своей семьей, похоже, поднял настроение Аффлеку после его личных потрясений в последнее время.
После развода Дженнифер Гарнер никогда не говорила плохо о бывшем муже и всегда поддерживала его в трудные времена. Они вместе посещали школьные мероприятия детей, а в дни, когда проблемы Аффлека в браке с Лопес становились особенно острыми, актер ехал к бывшей жене или она приезжала к нему.