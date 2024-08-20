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ВИДЕО Юлия Ауг: эстонским театром и кино можно гордиться

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Фото: Pilt videost

Сегодня, 20 августа, отмечается День восстановления независимости. По случаю 33-й годовщины в Розовом саду Кадриорга прошел президентский прием.

«Palju õnne! Elagu Eesti! (Поздравляю! Да здравствует Эстония! - прим.ред.) Я хочу пожелать процветания, развития, свободы, независимости, соблюдения прав человека, как можно больше приятных событий и, конечно же, мира», - поздравила всех жителей Эстонии именитая актриса Юлия Ауг.

Юлия Ауг отметила, что Эстония самая развитая в техническом плане страна. «В Эстонии многим можно гордиться. Например, как развиваются современные технологии. Это одна из самых развитых в этом смысле стран. А также гордиться театром и кино, которые сейчас делают в Эстонии».

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