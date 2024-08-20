ВИДЕО Юлия Ауг: эстонским театром и кино можно гордиться

«Palju õnne! Elagu Eesti! (Поздравляю! Да здравствует Эстония! - прим.ред.) Я хочу пожелать процветания, развития, свободы, независимости, соблюдения прав человека, как можно больше приятных событий и, конечно же, мира», - поздравила всех жителей Эстонии именитая актриса Юлия Ауг .

Юлия Ауг отметила, что Эстония самая развитая в техническом плане страна. «В Эстонии многим можно гордиться. Например, как развиваются современные технологии. Это одна из самых развитых в этом смысле стран. А также гордиться театром и кино, которые сейчас делают в Эстонии».