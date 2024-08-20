ВИДЕО Владимир Свет: мы смогли построить успешную страну

Владимир Свет отмечает, что Эстония по-настоящему свободная страна. «Свобода означает возможность быть свободным человеком в свободной стране. Возможность становится тем, кем каждый хочет стать. Создавать здесь семью и пытаться найти свое счастье. Я считаю, что Эстония свободная страна, потому что здесь люди могут стать теми, кем они хотят», - заявил политик.