Сегодня, 20 августа, отмечается День восстановления независимости. По случаю 33-й годовщины в Розовом саду Кадриорга прошел президентский прием.
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ВИДЕО ⟩ Владимир Свет: мы смогли построить успешную страну
Владимир Свет отмечает, что Эстония по-настоящему свободная страна. «Свобода означает возможность быть свободным человеком в свободной стране. Возможность становится тем, кем каждый хочет стать. Создавать здесь семью и пытаться найти свое счастье. Я считаю, что Эстония свободная страна, потому что здесь люди могут стать теми, кем они хотят», - заявил политик.
Он считает, что в первую очередь мы должны гордиться тем, что мы смогли построить маленькую, но успешную страну. «Мы должны гордиться нашими детьми, школами, детскими садами, нашей системой образования».