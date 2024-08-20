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ВИДЕО Катри Райк: «Я горжусь нашей страной, я горжусь нашей Нарвой!»

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Фото: Pilt videost

Сегодня, 20 августа, отмечается День восстановления независимости. По случаю 33-й годовщины в Розовом саду Кадриорга прошел президентский прием.

«Я желаю всем того, что желаю и себе: чтоб наша маленькая Эстония жила долго и счастливо! Чтобы мы поддерживали друг друга и развивались в это нелегкое время», - заявила бывший мэр Нарвы Катри Райк.

Говоря о том, чем гордится бывший мэр, Райк подчеркнула, что это люди, живущие в Эстонии. «Я горжусь своей страной, я горжусь всеми людьми, которые тут живут. Я горжусь нашей Нарвой!»

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