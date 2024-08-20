Сегодня, 20 августа, отмечается День восстановления независимости. По случаю 33-й годовщины в Розовом саду Кадриорга прошел президентский прием.
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ВИДЕО ⟩ Евгений Осиновский: все жители Эстонии должны гордиться тем, чего мы достигли к 2024 году (3)
Евгений Осиновский считает, что Эстонией можно и нужно гордиться. «Мы все должны гордиться тем, чего мы достигли к 2024 году. Наша страна по сравнению с тем временем развита до такого уровня, что тогда это было абсолютно невозможно представить».
«Мы должны радоваться тому, чего мы достигли!» - заявляет Осиновский, сравнивая Эстонию с другими странами, пережившими похожую историю.