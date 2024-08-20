ВИДЕО Анастасия Коваленко-Кылварт: люди моего возраста не хотят рожать детей!

По словам Михаила Кылварта , сейчас главное - единство. «Перед лицом кризисов и проблем, нам нужно единение. Меньше поиска врагов, особенно внутри общества. Меньше противостояний».

Как добавила Анастасия Коваленко-Кылварт, нынешнее поколение, к сожалению, не чувствует уверенности в завтрашнем дне. «Я считаю, что президент не просто так затронул тему рождения детей. За 33 года выросло поколение, которое не чувствует стабильности, не хочет рожать детей. Люди моего возраста хотят больше уверенности».