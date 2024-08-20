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ВИДЕО Анастасия Коваленко-Кылварт: люди моего возраста не хотят рожать детей!

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Михаил Кылварт и Анастасия Коваленко-Кылварт
Михаил Кылварт и Анастасия Коваленко-Кылварт Фото: Константин Седнев

Сегодня, 20 августа, отмечается День восстановления независимости. По случаю 33-й годовщины в Розовом саду Кадриорга прошел президентский прием, на который были приглашены предприниматели, политики, спортсмены и деятели науки и культуры. Нам удалось пообщаться с некоторыми из них!

По словам Михаила Кылварта, сейчас главное - единство. «Перед лицом кризисов и проблем, нам нужно единение. Меньше поиска врагов, особенно внутри общества. Меньше противостояний».

Как добавила Анастасия Коваленко-Кылварт, нынешнее поколение, к сожалению, не чувствует уверенности в завтрашнем дне. «Я считаю, что президент не просто так затронул тему рождения детей. За 33 года выросло поколение, которое не чувствует стабильности, не хочет рожать детей. Люди моего возраста хотят больше уверенности».

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