Отличный день для того, чтобы заниматься чем-то новым. Будет интересно: даже самые простые дела дарят массу ярких эмоций. К тому же, возможны необычные знакомства. Сегодня очень разные люди тянутся друг к другу, находят массу тем для разговора.
ГОРОСКОП НА 21 АВГУСТА ⟩ Тельцам пора отдохнуть, а у Львов ждут денежные поступления
Не исключено начало дружеских отношений или романтической истории. Стоит быть осторожнее тем, кто отправляется в далекие поездки, занимается тяжелым физическим трудом или экстремальными видами спорта. День точно не подходит для неоправданного риска. В остальных же сферах преобладает влияние позитивных тенденций.
Овен
Вы энергичны и готовы к подвигам. Они, правда, сегодня едва ли потребуются. Но скучать точно не придется: будет много неожиданных событий, удивительных и удачных совпадений. Возможны встречи, которые произведут на вас сильное впечатление, подарят массу эмоций и подскажут, куда двигаться дальше. Многое вам дается легко. Иногда достаточно лишь загадать желание – и вы оказываетесь буквально в шаге от его исполнения. Тут достаточно просто не растеряться. А уж с вами-то этого точно не случится!
Телец
Отдохните, вам это сегодня не помешает. Не всегда стоит немедленно браться за дела. Часто складываются ситуации, когда нужно сначала все обдумать и составить план, а уж потом предпринимать что-то. Хорошо, что рядом есть люди, с которыми можно посоветоваться. И старые знакомые, и новые друзья, готовы и подсказать что-то, и помочь, если это потребуется. День подходит и для дружеских встреч, и для романтических свиданий. Вы хорошо ладите с теми, кто вам дорог, часто с полуслова понимаете таких людей, догадываетесь об их тайных желаниях.
Близнецы
Подходящий день для того, чтобы подумать о каких-то важных вещах. Хорошо, если никто не будет отвлекать вас, задавать вопросы, на которые вы пока не готовы ответить. Не всегда хочется делиться своими чувствами, рассказывать о своих печалях и тревогах. Что ж, и без этого найдется, о чем поговорить с близкими. Можно, например, обсудить общие планы; это будет очень полезно. Это благоприятный день для творческих занятий и любых дел, которые позволяют дать волю фантазии. Вы на многое смотрите не так, как другие, и часто удивляете окружающих своими оригинальными решениями.
Рак
Не спешите тратить деньги. Это не самый удачный день для спонтанных покупок: вряд ли они будут удачными. Запланированные приобретения не разочаруют; ими и стоит ограничиться. В остальном день благоприятен. Он хорошо подходит для того, чтобы решить старые проблемы, но можно взяться и за совершенно новые дела, в них вы тоже добьетесь успеха. Возможны приятные разговоры. Люди, которые живут далеко от вас, могут поделиться хорошими новостями и дать отличные советы. Вероятны романтические сюрпризы. Встреча с любимым человеком подарит массу позитивных эмоций.
Лев
Отличный день для знакомств, общения с людьми, которых вы не видели прежде. Удается произвести хорошее впечатление, и для этого даже особенно стараться не нужно. Многие готовы прислушаться к вашему мнению, последовать советам, помочь в реализации идей, которые даже вам кажутся очень смелыми. Возможны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Этот день подходит для решения финансовых вопросов, заключения сделок. Можно делать покупки, в том числе крупные: вы выбираете хорошие вещи и не тратите на них слишком много.
Дева
Начало дня может быть беспокойным. В это время вы многое принимаете близко к сердцу, часто переживаете из-за пустяков. Не так-то просто оказывается отбросить неприятные мысли. Тут помогают интересные дела. Вспомните о том, чем давно уже собирались заняться, вернитесь к вопросам, которые остались нерешенными. Вторая половина дня будет более простой и благоприятной. Она обещает неожиданные открытия, отличные идеи, которые вы вскоре реализуете. Вероятны приятные известия. Часто их приносят друзья и старые знакомые.
Весы
Отличный день, подходящий и для серьезных дел, и для отдыха. Не стоит только лениться: от праздного времяпрепровождения портится настроение. А вот если найдется неутомительное, но интересное и приятное занятие, вы сразу почувствуете себя лучше, жизнерадостнее и бодрее. И еще это хороший день для того, чтобы что-то изменить в мире. Восстановить справедливость, поддержать тех, кто пал духом, сделать то, что полезно для всех. Вы способны на многое. Окружающие это чувствуют и охотно идут за вами. Возможны необычные и очень приятные знакомства.
Скорпион
Утро вряд ли обойдется без неприятных моментов: возможны небольшие разногласия, недоразумения, какие-то задержки в делах. Но вам удается сохранить хорошее настроение и не испортить его другим. Со временем усиливается влияние позитивных тенденций, с каждым часом поддержка звезд становится сильней. Вторая половина дня будет благоприятной и плодотворной. Это подходящее время для того, чтобы осуществить задуманное давным-давно. У вас хорошо получается даже то, что прежде вовсе не давалось. Легко дается учеба, вы быстро запоминаете все, что может пригодиться.
Стрелец
Начало дня может быть неожиданно беспокойным. Забот много, сосредоточиться трудно. Не все получается сразу, но вы настойчивы и добиваетесь своего. Друзья и знакомые готовы предложить помощь и поддержку; не отказывайтесь. Что бы ни происходило, вы не теряете оптимизма и уверенности в себе. Это нравится окружающим. Многие хотят познакомиться с вами, подружиться. Не исключено начало романтических историй, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Вторая половина дня подходит для покупок, как запланированных, так и спонтанных.
Козерог
Подходящий день для важных разговоров. Вы открыты и прямолинейны, говорите то, что думаете, не пытаясь быть особенно деликатными. Сейчас это очень нравится окружающим. Многие благодарны за то, что вы не пытаетесь быть тактичными в ущерб честности. При этом вам удается не переходить границы, никого не ранить. Сегодня вам предстоит многое сделать. Не всегда речь идет о каких-то важных задачах: мелочей, требующих внимания, тоже накопилось немало. Важно правильно расставить приоритеты, не тратить слишком много времени на пустяки.
Водолей
Не переживайте из-за мелочей в начале дня. Это не самое простое время, но и оно не принесет серьезных проблем, если вы не начнете нервничать и совершать необдуманные поступки. Очень кстати окажется поддержка близких: с ними вы сможете поделиться всем, что на душе. Влияние позитивных тенденций усиливается со временем, вы чувствуете себя все увереннее и спокойнее. Вторая половина дня – время новых впечатлений и ярких эмоций. Вероятны удивительные совпадения, встречи, которые запомнятся надолго. Многие Водолеи найдут новый источник вдохновения.
Рыбы
Благоприятный день для общения с разными людьми. Можно позвонить или написать тому, с кем вы долго не разговаривали. Понять друг друга будет несложно, найдется масса интересных тем для беседы. Будет шанс восстановить давние деловые или дружеские связи, а также романтические отношения, которые прекратились из-за неудачного стечения обстоятельств. Стоит вернуться к старым планам и обдумать их. Скорее всего, вы поймете, как реализовать задуманное, воплотить идеи в жизнь. Возможно, не все удастся сделать сразу. Но вам станет ясно, с чего начать и куда двигаться дальше.