ГОРОСКОП НА 21 АВГУСТА Тельцам пора отдохнуть, а у Львов ждут денежные поступления

Не исключено начало дружеских отношений или романтической истории. Стоит быть осторожнее тем, кто отправляется в далекие поездки, занимается тяжелым физическим трудом или экстремальными видами спорта. День точно не подходит для неоправданного риска. В остальных же сферах преобладает влияние позитивных тенденций.

Овен

Вы энергичны и готовы к подвигам. Они, правда, сегодня едва ли потребуются. Но скучать точно не придется: будет много неожиданных событий, удивительных и удачных совпадений. Возможны встречи, которые произведут на вас сильное впечатление, подарят массу эмоций и подскажут, куда двигаться дальше. Многое вам дается легко. Иногда достаточно лишь загадать желание – и вы оказываетесь буквально в шаге от его исполнения. Тут достаточно просто не растеряться. А уж с вами-то этого точно не случится!

Телец

Отдохните, вам это сегодня не помешает. Не всегда стоит немедленно браться за дела. Часто складываются ситуации, когда нужно сначала все обдумать и составить план, а уж потом предпринимать что-то. Хорошо, что рядом есть люди, с которыми можно посоветоваться. И старые знакомые, и новые друзья, готовы и подсказать что-то, и помочь, если это потребуется. День подходит и для дружеских встреч, и для романтических свиданий. Вы хорошо ладите с теми, кто вам дорог, часто с полуслова понимаете таких людей, догадываетесь об их тайных желаниях.

Близнецы