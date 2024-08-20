Уже не тень Уильяма: Кейт Миддлтон готовится стать королевой Великобритании

Кейт Миддлтон готовится стать королевой Великобритании, будучи «жесткой» в условиях иерархии дворца. Об этом пишет OK! Magazine.

«Я думаю, что нужно быть достаточно жестким, чтобы выжить и процветать в королевской семье. Наверное, легко быть напуганным иерархической структурой системы дворца», - рассказала эксперт и бывшая корреспондент Би-би-си Дженни Бонд.

Впрочем, по словам Бонд, жена принца Уильяма имеет преимущество, зная, что однажды она станет самой старшей женщиной в семье и даже в стране. Поэтому принцесса Уэльская имеет право высказывать свое мнение о том, как институт монархии будет развиваться в дальнейшем.

Эксперт считает, что Кейт применяет свой здравый ум, чтобы решать дилеммы и трудности, которые возникают на ее пути.

В частности, мама троих детей близка со своим свекром, королем Карлом III, и его женой, королевой Камиллой.

«Я думаю, что королева Камилла и Кэтрин черпали силу и вдохновение друг у друга: две женщины в этой чрезвычайной жизненной ситуации, обе с одинаковой причудливой судьбой», - говорит Бонд.

По ее мнению, именно Камилла сейчас является опорой монархии.