Эксперт Дженни Бонд сравнила принцессу Уэльскую с королевой-матерью. В частности, Кейт помогает ее «здравый ум».
Уже не тень Уильяма: Кейт Миддлтон готовится стать королевой Великобритании
Кейт Миддлтон готовится стать королевой Великобритании, будучи «жесткой» в условиях иерархии дворца. Об этом пишет OK! Magazine.
«Я думаю, что нужно быть достаточно жестким, чтобы выжить и процветать в королевской семье. Наверное, легко быть напуганным иерархической структурой системы дворца», - рассказала эксперт и бывшая корреспондент Би-би-си Дженни Бонд.
Впрочем, по словам Бонд, жена принца Уильяма имеет преимущество, зная, что однажды она станет самой старшей женщиной в семье и даже в стране. Поэтому принцесса Уэльская имеет право высказывать свое мнение о том, как институт монархии будет развиваться в дальнейшем.
Эксперт считает, что Кейт применяет свой здравый ум, чтобы решать дилеммы и трудности, которые возникают на ее пути.
В частности, мама троих детей близка со своим свекром, королем Карлом III, и его женой, королевой Камиллой.
«Я думаю, что королева Камилла и Кэтрин черпали силу и вдохновение друг у друга: две женщины в этой чрезвычайной жизненной ситуации, обе с одинаковой причудливой судьбой», - говорит Бонд.
По ее мнению, именно Камилла сейчас является опорой монархии.
«И из-за рака, который поразил и Карла, и Кэтрин, на Камиллу выпало продолжать шоу. И я думаю, что она чрезвычайно выиграла в уверенности в себе, ее характер и злое чувство юмора теперь ярко проявляются как никогда раньше», - отметила бывшая корреспондент Би-би-си.
Кейт, безусловно, начала свой монарший путь в тени принца Уильяма, и иногда была застенчивой. Но с годами ее уверенность выросла, и теперь на нее смотрят как на королевского матриарха современной эпохи.
По словам Дженни Бонд, этот подъем является вполне заслуженным, поскольку Кейт использует свою «мягкую силу», беря пример с прабабушки ее мужа, королевы Елизаветы, королевы-матери.
«Люди всегда описывали королеву-мать как «сталь в бархатной перчатке». Она всегда была очаровательной, нежной, и ею очень восхищались. Но она также была силой своего мужа, Георга Vl, и во дворце ее мнение было учтено. Я думаю, что Кейт обладает некоторыми из тех же качеств», - говорила Бонд.