В Италии арестовали немку, которая выдавала себя за императрицу

Ее раскрыли из-за того, что она постоянно нарушала правила дорожного движения: за это ее арестовала дорожная полиция Италии. Мартинес предъявили обвинения в мошенничестве и подделке документов.

Ей грозит штраф до 100 тысяч евро. Мартинес называла себя императрицей и вращалась в высших кругах римского общества, она даже основала собственный «императорский дом Глодени» и провозгласила себя его главой. Правда, Glodeni (Глодяны) - это город в Молдавии.

Судя по ее соцсетям, она посещала церемонии в Ватикане, кроме того, она публиковала там гербы различных аристократических домов с подписью «Королевскому дому не нужен титул, а нужно внутреннее достоинство».

В полиции выяснили, что «императрица» накопила 600 штрафов на общую сумму 2,6 тысяч евро. Также оказалось, что ей принадлежали автомобили Bentley Continental Cabrio и Ferrari California с немецкими и австрийскими номерами, которые были выданы на другие автомобили: на один из них в Германии был зарегистрирован грузовик.