«Могу влиять на музыкальную индустрию»: участница Евровидения-2024 стала членом академии «Грэмми»

«Теперь я член академии "Грэмми". Чтобы получить возможность подать трек на премию, ты должен пройти верификацию, заполнив несметное количество страниц, указав свое образование и достижения. Я начала этот процесс еще зимой и должна была ждать до июля. Еще месяц я ждала, чтобы рассказать вам счастливую новость: верификация состоялась - и следующий шаг спрогнозировать несложно. Во-первых, я могу влиять на глобальную индустрию музыки. Во-вторых, это позволяет подавать свои треки на премию. Об этом немного позже, а пока давайте просто порадуемся», - рассказала певица.