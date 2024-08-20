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«Могу влиять на музыкальную индустрию»: участница Евровидения-2024 стала членом академии «Грэмми»

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Фото: Konstantin Sednev

Jerry Heil теперь может подавать свои песни на премию «Грэмми», пишет Главред.

Украинская популярная певица Джерри Хейл сообщила, что стала членом американской академии искусства и науки звукозаписи, которая ежегодно вручает премии "Грэмми".

На своей странице в Telegram Джерри рассказала, что она сможет влиять на глобальную индустрию музыки.

«Теперь я член академии "Грэмми". Чтобы получить возможность подать трек на премию, ты должен пройти верификацию, заполнив несметное количество страниц, указав свое образование и достижения. Я начала этот процесс еще зимой и должна была ждать до июля. Еще месяц я ждала, чтобы рассказать вам счастливую новость: верификация состоялась - и следующий шаг спрогнозировать несложно. Во-первых, я могу влиять на глобальную индустрию музыки. Во-вторых, это позволяет подавать свои треки на премию. Об этом немного позже, а пока давайте просто порадуемся», - рассказала певица.

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