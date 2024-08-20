Глава банка Morgan Stanley Джонатан Блумер пропал без вести после затопления мегаяхты Bayesian

Глава компании Morgan Stanley International Джонатан Блумер является одним из пропавших без вести после того, как мегаяхта ИТ-предпринимателя Майка Линча затонула у побережья Сицилии во время сильного шторма 19 августа 2024 года. Об этом пишет BBC.

Сальваторе Кочина, руководитель агентства гражданской защиты Сицилии, сказал, что Блумер и Крис Морвилло, юрист Clifford Chance, были среди шести пропавших без вести. Сам Майк Линч и его 18-летняя дочь Ханна также считаются пропавшими без вести.

Кто такой Джонатан Блумер

Джонатан Блумер является председателем правления банка Morgan Stanley International и главой страховой компании Hiscox, пишет The Standart. Пропавший без вести также является выпускником Имперского колледжа Лондона и получил степень бакалавра по физике в 1974 году.

Блумер выступал в качестве свидетеля защиты Майка Линча на судебном процессе, который завершился в июне. Они были довольно близкими друзьями.

Сообщается, что Джонатан Блумер и его жена Джуди являются одними из шести человек, которые все еще считаются пропавшими без вести на яхте Bayesian.

56-метровая мегаяхта Bayesian перевозила 22 человека, включая британцев, американцев и канадцев. Удалось спасти 15 человек, в частности, годовалую британскую девочку. Спасатели Сицилии также подтвердили, что было найдено тело корабельного повара.