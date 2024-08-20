ФОТО И ВИДЕО Флаги ввысь и хлебный пуддинг в печи! Смотрите, как знаменитые эстонцы отмечают День восстановления независимости

Перевод: Елизавета Лынник

Президент Алар Карис поздравил всех с Днем восстановления независимости в социальных сетях, опубликовав красивую фотографию обнимающихся танцоров.

«С Днем восстановления независимости, дорогая Эстония!» - поздравляет бывший премьер-министр и член Европарламента Юри Ратас. «Мы можем быть сегодня и всегда благодарны эстонскому народу, который стойко стоял в Балтийской цепи, под сводами Певческого поля, в парке Хирве и не терял веру в трудные годы оккупации. Благодарны также тем 69 женщинам и мужчинам, которые в последний час 20 августа 1991 года произнесли свое историческое слово в Верховном Совете Эстонской Республики для восстановления независимости Эстонии», - вспоминает он.

Ратас добавляет в своем посте, что в политике история создается каждый день, но бывают моменты, когда все действительно зависит от одного смелого решения, одного удара молотка. «Каждое решение, которое мы принимаем сегодня, является частью укрепления нашей общей свободы. Эта государственная стена должна строиться нами вместе каждый день. Давайте строить ее мудро! Сил Эстонии!» - написал депутат.

«По случаю Дня восстановления независимости я сама вывесила эстонский флаг на старый, тяжелый деревянный флагшток, а затем мы приготовили свой первый хлебный пудинг с крыжовником и яблоками. Получилось очень хорошо, хотя, конечно, не дотягивает до пудинга, который готовила бабушка», - делится моментами сегодняшнего утра член Рийгикогу Зулейха Измайлова.

Культурист Отт Киивикас также желает соотечественникам счастливого Дня восстановления независимости.

Сине-черно-белый сегодня можно найти повсюду! Радиоведущий Раэн Вяйкене нашел эти цвета именно так:

«Свобода - это душа и момент, к которому никогда нельзя относиться легкомысленно...В цветах Эстонии, сражаясь за свободу мирового океана и природы, я никогда не забуду, что родилась в волшебном 1991 году», - делится мыслями пловчиха Мерле Лийванд.