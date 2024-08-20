В ЧЕМ ДЕЛО? Муж эстонской королевы спорта обещает предоставить разъяснения по поводу увольнения

Прошло несколько дней с момента увольнения мужа Грете Гриффин, Роберта Гриффина III, и кажется, что бывший профессиональный спортсмен вскоре будет готов предоставить разъяснения. Взоры направлены на семью Гриффин благодаря американскому изданию New York Post, которое в своем свежем статье также упоминает о супруге Роберта, эстонке Грете.