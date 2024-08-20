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В ЧЕМ ДЕЛО? Муж эстонской королевы спорта обещает предоставить разъяснения по поводу увольнения

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Фото: Jerod Harris / AFP / Scanpix

Прошло несколько дней с момента увольнения мужа Грете Гриффин, Роберта Гриффина III, и кажется, что бывший профессиональный спортсмен вскоре будет готов предоставить разъяснения. Взоры направлены на семью Гриффин благодаря американскому изданию New York Post, которое в своем свежем статье также упоминает о супруге Роберта, эстонке Грете.

Муж Грете Гриффин, Роберт Гриффин III, после завершения карьеры профессионального спортсмена начал работать на спортивном телеканале ESPN.

«Роберт Гриффин III готов рассказать о своем увольнении из ESPN», - пишет New York Post 19 августа. Роберт объявил в социальных сетях в воскресенье, что планирует более подробно обсудить это на своем канале на YouTube.

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