Прошло несколько дней с момента увольнения мужа Грете Гриффин, Роберта Гриффина III, и кажется, что бывший профессиональный спортсмен вскоре будет готов предоставить разъяснения. Взоры направлены на семью Гриффин благодаря американскому изданию New York Post, которое в своем свежем статье также упоминает о супруге Роберта, эстонке Грете.
Для подписчиков
В ЧЕМ ДЕЛО? ⟩ Муж эстонской королевы спорта обещает предоставить разъяснения по поводу увольнения
Муж Грете Гриффин, Роберт Гриффин III, после завершения карьеры профессионального спортсмена начал работать на спортивном телеканале ESPN.
«Роберт Гриффин III готов рассказать о своем увольнении из ESPN», - пишет New York Post 19 августа. Роберт объявил в социальных сетях в воскресенье, что планирует более подробно обсудить это на своем канале на YouTube.