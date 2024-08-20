Меган Маркл и принц Гарри готовят два новых сокрушительных удара по королевской семье

Меган Маркл и принц Гарри, похоже, «выжидают», когда наступит момент для «долгожданного» последующего королевского нападения, «началом» которого послужило их недавнее воскресное утреннее интервью на канале CBS.

Как пишет издание ОК, это привело к тому, что источник из команды Сассексов сообщил изданию, что «их друзья говорят о том, что пришло время снять перчатки и покончить с дипломатией».

По словам источника, Меган хочет написать свои мемуары, а Гарри хочет обновить свою книгу «Запасной», а они, в свою очередь, захотят прорекламировать себя на телевидении. Они не будут уклоняться от ответов на вопросы насчет членов королевской семьи. «Пока они выжидают своего часа», - заявил источник.

Слухи о потенциальной автобиографии, написанной Меган, назрели вскоре после того, как книга Гарри стала бестселлером в январе 2023 года. Однако некоторые аналитики, близкие к издательским кругам, считают, что было бы разумно, если бы пара подождала и выпустила больше книг.

«Фанаты непостоянны», - заявил один из инсайдеров. «Разочаруйте их однажды, и книга может очень быстро потерять свою актуальность, даже несмотря на то, что за ней стоит что-то вроде «Запасного». Их команда, которая хороша в своем деле, хочет заставить разгневанную толпу пускать слюни, прежде чем выпустить историю Меган, потому что даже плохая пресса - хорошая для этой пары», - говорят они.

Далее они отметили, что: «Это интервью на CBS было посвящено утолению аппетита тех, кто любит драму, поэтому она снова подняла тему дворцового членовредительства».