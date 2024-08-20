Дочь Брюса Уиллиса призналась в невротическом расстройстве и показала фото последствий

Таллула Уиллис, 30-летняя дочь голливудских актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса, призналась, что много лет страдала дерматилломанией. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, опубликовав фото трехлетней давности и показав, как это расстройство отражалось на ее внешности.

На фото девушка показывает свое лицо с очагами расчесывания.

«Старая фотография, но я просто пытаюсь сказать, что расчесывание происходит. И, честно говоря, это может быть красиво? Так что в следующий раз, когда у вас случится отключение памяти, и вы очнетесь со множеством маленьких шелушащихся пятен, проявите немного благородства! Спасибо вам», - написала она.

Дерматилломания - это невротическое расстройство, которое характеризуется неконтролированным повреждением кожи: расчесыванием, расцарапыванием, сдавливанием кожи с последующим чувством облегчения.

Таллула ранее публиковала в соцсети снимки, где показала, как стало выглядеть ее лицо после того, как она смогла частично избавиться от этого расстройства. На первом снимке ее кожа покрыта красноватыми порезами со струпьями и царапинами вокруг рта, носа и глаз. На втором подписчики увидели более чистое лицо.

Мисс Уиллис подчеркнула, что исцеление от этой привычки не обязательно гарантирует чистое лицо и отсутствие навязчивого желания снова расчесать кожу, но благодаря маленьким упорным шагам можно минимизировать последствия.

Годом ранее у Таллулы диагностировали аутизм. Одним из проявлений нарушения аутического спектра у девушки стала самостимуляция. Согласно данным клиники Кливленда, самостимуляция – это когда человек многократно делает одни и те же движения или повторяет одни и те же звуки.

Таким способом люди регулируют свои эмоции, и это часто, хотя и не всегда указывает на расстройство аутистического спектра и другие состояния неврологического развития.