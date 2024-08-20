Актер обожал собак с самого детства. По его словам, только они любили его безоговорочно, и поэтому хотел покоиться рядом с ними.
Смерть Алена Делона: актер просил похоронить его на кладбище для собак
Легенда французского кино Ален Делон, который скончался 18 августа на 89-ом году жизни, еще шесть лет назад озвучил свое пожелание относительно того, где хотел бы быть похороненным после смерти.
В интервью изданию Gala он говорил, что мечтает упокоиться в склепе рядом с часовней, которая стоит прямо напротив собачьего кладбища на территории его семейного поместья Ла-Брюлери в коммуне Души (Douchy). Оно находится в 140 км к юго-востоку от Парижа.
В Душе актер жил большую часть года с 1971-го. Он приобрел недвижимость с огромным замком, раположенным на середине участка. Здание, которое представляет собой историческую ценность, возвышается над долиной Уан.
Для Делона это место стало убежищем, где он жил в окружении своих собак. При этом тогда Ален владел трехэтажной квартирой в Париже с террассой с видом на Эйфелеву башню, однако он предочел уединение. Местные жители помнят, как в 1970-х и 80-х годах его можно было увидеть в близлежащей аптеке или единственном ресторане, или даже на ежегодном школьном празднике с Мирей Дарк, актрисой и одной из тех женщин, которых он очень любил.
Дети актера, Антони Ален-Фабьен и Анушка, давно покинули родовое гнездо, поэтому именно собаки стали его самыми близкими спутниками. Когда кто-то из животных умирал, владелец хоронил их на кладбище, которое обустроел для своих питомцев.
«Сегодня здесь 35 могил. Когда собаки умирают, я складываю их вместе, там, в этих могилах. Я хочу, чтобы меня похоронили среди моих животных», - говорил он.
По словам звезды, собаки были единственными, кто любил его безоговорочно, всегда был рядом с ним, ничего не прося взамен.
«Гала, доберман, была одной из первых собак в моей жизни. Однажды я накричал на нее, похлопал по попе. Она села у ног. Она посмотрела на меня. И я увидел, как она плачет. Точно так же у меня теперь есть собака, которая смотрит на меня, она улыбается. Бельгийская овчарка, малинуа», – делился Делон с журналистами.
Как пишет The Guardian, соседи Делона, узнав о его смерти, принесли к его поместью цветы.
«Он всегда был очень веселым и любил шутить, но не был хвастуном. Он не играл здесь звезду или артиста. Он считался местным», - сказал репортерам один из местных жителей.
В 1996 году в серии вопросов и ответов с телеведущим Бернаром Пиво актера спросили: «Если Бог существует, что бы вы хотели услышать от него после вашей смерти?»
Не задумываясь ни минуты, Делон ответил: «Поскольку это ваше самое большое и глубокое сожаление, я знаю, пойдемте, я отведу вас к вашему отцу и матери, чтобы вы впервые, наконец, смогли увидеть их вместе».
Точная дата похорон Алена Делона пока не озвучивается. Семья актера в заявлении для прессы сообщила, что церемония будет закрытой, и попросила уважать их конфиденциальность.