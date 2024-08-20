Смерть Алена Делона: актер просил похоронить его на кладбище для собак

Легенда французского кино Ален Делон, который скончался 18 августа на 89-ом году жизни, еще шесть лет назад озвучил свое пожелание относительно того, где хотел бы быть похороненным после смерти.

В интервью изданию Gala он говорил, что мечтает упокоиться в склепе рядом с часовней, которая стоит прямо напротив собачьего кладбища на территории его семейного поместья Ла-Брюлери в коммуне Души (Douchy). Оно находится в 140 км к юго-востоку от Парижа.

В Душе актер жил большую часть года с 1971-го. Он приобрел недвижимость с огромным замком, раположенным на середине участка. Здание, которое представляет собой историческую ценность, возвышается над долиной Уан.

Для Делона это место стало убежищем, где он жил в окружении своих собак. При этом тогда Ален владел трехэтажной квартирой в Париже с террассой с видом на Эйфелеву башню, однако он предочел уединение. Местные жители помнят, как в 1970-х и 80-х годах его можно было увидеть в близлежащей аптеке или единственном ресторане, или даже на ежегодном школьном празднике с Мирей Дарк, актрисой и одной из тех женщин, которых он очень любил.

Дети актера, Антони Ален-Фабьен и Анушка, давно покинули родовое гнездо, поэтому именно собаки стали его самыми близкими спутниками. Когда кто-то из животных умирал, владелец хоронил их на кладбище, которое обустроел для своих питомцев.