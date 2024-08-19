Принц Гарри и Меган Маркл завершили тур по Колумбии танцами и поцелуями

Королевская пара появилась в молодёжной организации в городе Кали, где станцевала вместе с другими посетителями. Это уже не первый их танец за время тура по Колумбии: они успели станцевать в Национальном центре искусств Делии Сапаты Оливеллы в Боготе на этих выходных.

Ранее в этом же городе Меган выступила с речью в поддержку женщин: она заявила, что ее трехлетняя дочь уже «имеет свой голос», имея в виду, что к ее мнению уже прислушиваются. Однако речь была встречена критически: многие считают, что Лилибет предпочла бы жизнь в Букингемском дворце и возможность общаться с королевскими родственниками.

Тур 43-летней Меган Маркл и 39-летнего принца Гарри по Колумбии длился четыре дня. В прошлый четверг они прилетели в Кали и затем посетили несколько культурных мест: тренировку колумбийской команды «Игр непобежденных» и музыкальную школу Escuela Tambores de Cabildo, где сыграли на традиционных африканских барабанах. Также они приняли участие в форуме, посвященном проблемам африканских женщин в политике.

Отметим, сообщается, что последнее время дела у принца Гарри и Меган Маркл, которые несколько лет назад отказались от королевских обязанностей и переехали в США, идут не лучшим образом. Инсайдеры рассказывают, что друзей в Голливуде у них становится всё меньше: ходят слухи, что звезды не готовы ссориться с королевской семьей, с которой у принца Гарри и Меган очень напряженные отношения.

Принц Гарри не смог наладить отношения с семьёй даже после того, как у его отца, короля Карла III, диагностировали рак. При этом инсайдеры утверждают, что сам король Карл был бы рад общаться со своими внуками со стороны принца Гарри и Меган Маркл.