Дрена де Ниро, старшая дочь легендарного актера Роберта де Ниро, отметила 81-й день рождения своего отца, поделившись игривым и трогательным видео в Instagram. В посте видно, как актер совершает смелый прыжок с яхты в океан, пишет marca.com.
ВИДЕО ⟩ «Он больной»: дочь Роберта де Ниро прокомментировала общий отдых с отцом на яхте
На видео Роберт де Ниро, одетый в красно-синие полосатые шорты Vilebrequin, спрыгнул с яхты головой вперед. Однако в итоге актер ударился спиной о воду, что вызвало беспокойство у его дочери.
«Он такой сумасшедший. О Боже! О Боже! Ты в порядке?» - спросила Дрена, когда актер вынырнул из воды.
Отец семерых детей сразу успокоил ее. «Я в порядке», - ответил он.
Дрена игриво назвала своего отца «больным» и «сумасшедшим» за его смелый прыжок. Заинтересовавшись высотой прыжка, она спросила работника яхты, который подтвердил, что Роберт прыгнул с десяти метров.
Под постом Дрены в Instagram поклонники стали оставлять поздравления и искренние пожелания актеру. «С днем рождения лучшего актера мира», - писали фанаты.
Публикация в Instagram также содержала архивный снимок Роберта с покойным сыном Дрены - Леандро. Дрена, которую Роберт усыновил во время своего брака с Дианн Эбботт, откровенно рассказала о своем горе после смерти Леандро в июле 2023 года. 19-летний парень, которого Дрена воспитывала с художником граффити Карлосом Родригесом, умер от «токсичной» комбинации запрещенных наркотиков, как подтвердила судебно-медицинская экспертиза Нью-Йорка.
После трагической потери своего внука Роберт де Ниро обнародовал заявление, в котором выразил глубочайшую печаль, подчеркнув грусть семьи в это тяжелое время.