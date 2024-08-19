ВИДЕО «Он больной»: дочь Роберта де Ниро прокомментировала общий отдых с отцом на яхте

На видео Роберт де Ниро, одетый в красно-синие полосатые шорты Vilebrequin, спрыгнул с яхты головой вперед. Однако в итоге актер ударился спиной о воду, что вызвало беспокойство у его дочери.

«Он такой сумасшедший. О Боже! О Боже! Ты в порядке?» - спросила Дрена, когда актер вынырнул из воды.

Отец семерых детей сразу успокоил ее. «Я в порядке», - ответил он.

Дрена игриво назвала своего отца «больным» и «сумасшедшим» за его смелый прыжок. Заинтересовавшись высотой прыжка, она спросила работника яхты, который подтвердил, что Роберт прыгнул с десяти метров.

Под постом Дрены в Instagram поклонники стали оставлять поздравления и искренние пожелания актеру. «С днем рождения лучшего актера мира», - писали фанаты.

Публикация в Instagram также содержала архивный снимок Роберта с покойным сыном Дрены - Леандро. Дрена, которую Роберт усыновил во время своего брака с Дианн Эбботт, откровенно рассказала о своем горе после смерти Леандро в июле 2023 года. 19-летний парень, которого Дрена воспитывала с художником граффити Карлосом Родригесом, умер от «токсичной» комбинации запрещенных наркотиков, как подтвердила судебно-медицинская экспертиза Нью-Йорка.

После трагической потери своего внука Роберт де Ниро обнародовал заявление, в котором выразил глубочайшую печаль, подчеркнув грусть семьи в это тяжелое время.