Еще до начала концерта, зал быстро наполнился людьми. Несмотря на скромные размеры зала, все желающие смогли найти себе место.

Прежде чем на сцене появились музыканты, к зрителям обратился исполняющий обязанности старейшины района Ласнамяэ Кирилл Клаус. Его речь была проникновенной и трогательной, о чем говорили лица присутствующих. Поздравив всех с наступающим Днем восстановления независимости, он подчеркнул важность этого праздника для каждого жителя страны.

После его слов в зал вышли оперный певец Ясси Захаров и пианист Маргус Каппель. В тот момент, когда Захаров запел свою первую песню, зал замер. Все внимание зрителей было приковано к сцене.

Вскоре зал зааплодировал песни в исполнении Захарова тронули многих. Из уст рядом сидящих были слышны шептания о любви к голосу Ясси, а также песням из репертуара Георга Отса.

Среди гостей концерта была и жительница Ласнамяэ Трийну, для которой этот день был особенным. «Сегодня и мой день рождения», - с улыбкой делится она. «Я желаю Эстонии всего самого наилучшего. Независимость - это драгоценность, которую нужно беречь. Пусть наша страна будет свободной и открытой».

Надежда, одна из старших зрительниц, вспоминает сложные времена: «Многое уже забылось, возраст берет свое, но я помню, как после 90-х годов жизнь стала налаживаться. Все стало спокойнее». Для нее этот праздник - напоминание о том, что в борьбе за независимость заложено будущее спокойствие.

Сирье, еще одна слушательница концерта, выразила свою мысль о том, что День восстановления независимости напоминает нам о единстве, которого, по ее мнению, так не хватает в трудные времена: «Люди должны быть человечнее и помогать друг другу».

Кульминацией вечера стало исполнение Ясси Захаровым произведений Рейна Раннапа и Геннадия Подельского. Когда прозвучали последние ноты песни Mõtisklus, зал буквально взорвался аплодисментами, не утихая в течение нескольких минут. Раздавались возгласы «Браво!», и в этот момент чувствовалось, что в небольшом зале царит удивительное единство.