ВИДЕО Верка Сердючка поставила на место нетрезвую зрительницу во время концерта: «Котенок ты нажралась?»

В субботу, 17 августа, Верка Сердючка выступила в Днепре. Во время ее концерта, одна из поклонниц начала выкрикивать нецензурные слова. Певица сразу же остановила концерт и решила поставить на место зрительницу. Сердючка сказала женщине, что если та не успокоится - ее выведут из зала, и она не увидит выступление артистки.

«Котенок ты нажралась, да? Вас сейчас выведут, если ты будешь материться. П**да Ивановна, сейчас ты выйдешь, так некрасиво, поняла? Закусывать надо», - резко обратилась к поклоннице певица.

Произошедшее сняли на видео другие присутствующие на концерте. За сутки ролик разлетелся по всем соцсетям.

В комментариях под роликом фанаты поддержали Сердючку: «Молодец, с юмором, в меру тактично без агрессии приструнил»; «Уважаю Андрея как человека! И люблю как Верку Сердючку!»; «Андрей настоящий, он без понтов».