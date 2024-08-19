Известная украинская певица Верка Сердючка, в образе которой выступает Андрей Данилко, отреагировала на вызывающее поведение фанатки. Артистка поставила зрительницу на место, пишет ТСН.
ВИДЕО ⟩ Верка Сердючка поставила на место нетрезвую зрительницу во время концерта: «Котенок ты нажралась?»
В субботу, 17 августа, Верка Сердючка выступила в Днепре. Во время ее концерта, одна из поклонниц начала выкрикивать нецензурные слова. Певица сразу же остановила концерт и решила поставить на место зрительницу. Сердючка сказала женщине, что если та не успокоится - ее выведут из зала, и она не увидит выступление артистки.
«Котенок ты нажралась, да? Вас сейчас выведут, если ты будешь материться. П**да Ивановна, сейчас ты выйдешь, так некрасиво, поняла? Закусывать надо», - резко обратилась к поклоннице певица.
@nakhutina Сердючка Дніпро⭐️ #сердючкаюрмала #сердючкаdance #сердючкадніпро #сердючкаверка #веркасердючкаимама #сердючкабенд #serduchka #рашагудбай #дніпро #тіктокукраїна #тіктокукраїнською #веркасердючкавдепре #дніпро ♬ оригінальний звук - nakhutina
Произошедшее сняли на видео другие присутствующие на концерте. За сутки ролик разлетелся по всем соцсетям.
В комментариях под роликом фанаты поддержали Сердючку: «Молодец, с юмором, в меру тактично без агрессии приструнил»; «Уважаю Андрея как человека! И люблю как Верку Сердючку!»; «Андрей настоящий, он без понтов».
@nakhutina Сердючка в Дніпрі😍 #сердючкаюрмала #сердючкадніпро #сердючкаdance #сердючкаверка #веркасердючка #сердючкабенд #serduchka #рашагудбай #україна #тіктокукраїна #тіктокукраїнською #дніпро #веркасердючкавдепре ♬ оригінальний звук - nakhutina