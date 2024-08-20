ГОРОСКОП НА 20 АВГУСТА Овны, ждите неожиданных денежных поступлений – Водолеи, не тратьте свое время впустую

Стрелец

Спокойный день, не самый плодотворный, зато позволяющий отдохнуть и восстановить силы. Будет возможность пообщаться с людьми, которые вам дороги. Они не только расскажут о чем-то интересном, но и дадут отличные советы. День отлично подходит для того, чтобы обсуждать планы. Некоторые Стрельцы поймут, как можно осуществить самые смелые замыслы. Полезно вернуться к тому, чем вы занимались раньше. Это может быть и учеба, и хобби, и работа, которую вы когда-то не завершили. Вам многие готовы помочь: и старые друзья, и новые знакомые.

Козерог

В начале дня вероятны интересные встречи и приятные разговоры. Это время, когда можно спокойно и конструктивно обсудить многие важные вопросы, найти решение, которое понравится всем. А еще это время будет плодотворным. К тому, что прежде не получалось, сейчас вы подходите иначе, поэтому шансы добиться успеха возрастают. Позже наступит подходящее время для отдыха. Позвольте себе сделать небольшую паузу в делах; вам полезно будет отвлечься. Вечером, возможно, захочется побыть наедине с собой, отдохнуть от общения.

Водолей

День беспокойный. Нужно сделать тысячу дел, а времени у вас не так уж много. Начинайте с самого важного и не отвлекайтесь на мелочи. Охотно помогают старые знакомые, на них можно положиться во многих делах. С новыми не всегда удается быстро поладить, но серьезных конфликтов не возникает. С деньгами стоит быть осторожнее: сегодня вы склонны тратить их, не задумываясь, и порой речь может идти о значительных неоправданных расходах. Прежде чем делать покупки, посоветуйтесь с людьми, опыту которых доверяете.

Рыбы

Начало дня будет насыщенным и ярким. Вы энергичны, не хотите сидеть на месте, с энтузиазмом беретесь даже за самые сложные дела. Но важно правильно оценивать и свои возможности, и желание окружающих помочь вам. Это позволит избежать напрасных ожиданий и ложных надежд. Вторая половина дня проходит гораздо спокойнее, дает возможность отдохнуть и отвлечься от дел. Это подходящее время для общения с друзьями. Можно погулять вместе или съездить куда-то: вы получите массу позитивных эмоций. Вы отлично ладите с окружающими, можете помириться с теми, с кем были в ссоре.