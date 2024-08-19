Умер звезда «Клана Сопрано» и «Крестного отца»

Печальную новость сообщил изданию TMZ менеджер артиста. Звезда Голливуда ушла из жизни еще 7 августа в своем доме в Лос-Анджелесе, однако известно об этом стало только сейчас. Джон Эпри умер в возрасте 83 лет.

В самый трудный момент с актером находились его родные и близкие. Что именно стало причиной смерти, не указывается, однако менеджер Эпри говорит, что смерть наступила по естественным причинам.

«Я очень расстроен смертью господина Эпри. Он был невероятно талантливым актером и его любили друзья. Один из самых классных парней, которых я знал», - прокомментировал смерть актера его менеджер.

Бетси Паркер и Джон Эпри. Фото: IMAGO/Faye Sadou

Отметим, Джон Эпри за свою карьеру снялся во многих фильмах и сериалах. Немалого успеха ему принесла лента «Крестный отец 2». Правда, Эпри пробовался на главную роль Майкла Корлеоне, но тогда она досталась Аль Пачино. Актер сыграл во второй части Сальваторе Тессио.

В творчестве артиста есть такие картины, как «Клан Сопрано», «Команда А», «Альфред Хичкок представляет» и многие другие.