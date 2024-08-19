В минувшую субботу, 17 августа, в Таллинне прогремел концерт легендарной группы The Prodigy. Портал Limon.ee решил узнать у жителей и гостей столицы, что им все-таки понравилось на мероприятии, а что можно было бы сделать иначе.
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«Ожидания не совпали с реальностью!» Жители и гости Таллинна поделились впечатлениями от концерта The Prodigy
Для Алины, жительницы Таллинна, концерт был долгожданным событием. Ее отец - фанат группы с самого ее основания, и она с нетерпением ждала возможности окунуться в атмосферу электронной музыки, которая всегда окружала эту легендарную группу.
«Ни капли не пожалела, что сходила», - поделилась она. «Раньше все было гораздо зажигательнее», - говорит отец Алины. Он подчеркнул, что после смерти Кита Флинта группа потеряла свою «зажигалочку». «Это было заметно и на концерте», - подметила девушка.