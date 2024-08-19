Друг детства принца Гарри считает, что брат будущего короля хочет такого же внимания и благосклонности публики, какие есть у принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Кроме того, он скучает по своей родине.
Скрывает гнев и разочарование: друг принца Гарри рассказал о крахе его американской мечты
Четырехдневный визит принца Гарри и Меган Маркл в Колумбию завершился, однако, несмотря на то, что все прошло хорошо, он не принес герцогу Сассекскому удовлетворения, пишет Daily Mail со ссылкой на слова одного из давних друзей герцога Сассекского.
18 августа, в воскресенье «квазикоролевский тур» супругов завершился в Кали. Там Меган выступила с речью на испанском языке на тему «Афроженщины и власть». Несмотря на кажущуюся веселость принца Гарри, его друг уверен, что тот с трудом скрывает «гнев и разочарование».
По словам инсайдера, он - один из немногих, кто получает «от него странные сообщения в WhatsApp», добавив: «Он злой мальчик». Товарищ принца уверен, что у Гарри все получилось не так, как он хотел.
«Я думаю, он отчаянно скучает по пребыванию здесь (в Британии) и хочет, чтобы им больше восхищались. Все, кто его знает, считают, что он предпочел бы быть здесь на вершине популярности, чтобы все его любили, как это делают Уильям и Кейт», - подчеркнул информатор.
Друг детства принца Гарри не сомневается, что тот тоскует по своей прежней жизни, когда он ходил в пабы и наслаждался английской сельской местностью с друзьями:
"Он оказался изолированным от своей семьи и большинства своих старых друзей, в среде, где ваши дружеские отношения не похожи на те, которые вы завязывали в молодости. Раньше он любил проводить вечера в пабе и тусоваться за городом с друзьями.
Тем временем королевский комментатор Ричард Фицуильямс уже прокомментировал выступление Меган Маркл перед колумбийской публикой. Он отметил, что из-за проблем Гарри с его британскими родственниками речь герцогини была «крайне избирательной».
«Ее хозяева, должно быть, были в восторге от того, что она говорила по-испански. Однако, когда она говорит о "вы видите что-то не так, вы хотите это исправить" и о "любви, доброте и щедрости", учитывая публичный раскол с королевской семьей, чрезвычайно избирательна», - поделился он в беседе с журналистами MailOnline.
Фицуильямс отметил, что в целом визит пары в Колумбию был успешным по их мнению, но также указал на тот факт, что Колумбия с точки зрения безопасности - куда более опасная страна, чем Великобритания. Принц Гарри судится с Министерством иностранных дел по поводу обеспечения безопасности во время своих визитов домой, и это, считает Фицуильямс, не имеет никакого смысла.
Тем временем стало известно, что пропасть между принцем Гарри и его старшим братом становится все глубже. Один из ближайших друзей братьев рассказал The Sunday Times, что принц Уэльский не хочет видеть Гарри на своей коронации, когда бы это ни произошло.