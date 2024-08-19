Скрывает гнев и разочарование: друг принца Гарри рассказал о крахе его американской мечты

Четырехдневный визит принца Гарри и Меган Маркл в Колумбию завершился, однако, несмотря на то, что все прошло хорошо, он не принес герцогу Сассекскому удовлетворения, пишет Daily Mail со ссылкой на слова одного из давних друзей герцога Сассекского.

18 августа, в воскресенье «квазикоролевский тур» супругов завершился в Кали. Там Меган выступила с речью на испанском языке на тему «Афроженщины и власть». Несмотря на кажущуюся веселость принца Гарри, его друг уверен, что тот с трудом скрывает «гнев и разочарование».

По словам инсайдера, он - один из немногих, кто получает «от него странные сообщения в WhatsApp», добавив: «Он злой мальчик». Товарищ принца уверен, что у Гарри все получилось не так, как он хотел.

«Я думаю, он отчаянно скучает по пребыванию здесь (в Британии) и хочет, чтобы им больше восхищались. Все, кто его знает, считают, что он предпочел бы быть здесь на вершине популярности, чтобы все его любили, как это делают Уильям и Кейт», - подчеркнул информатор.

Друг детства принца Гарри не сомневается, что тот тоскует по своей прежней жизни, когда он ходил в пабы и наслаждался английской сельской местностью с друзьями: