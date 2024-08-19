Член Рийгикогу Луиза Рыйвас и ее муж Таави отмечают сегодня, 19 августа, седьмую годовщину свадьбы. В Instagram Луиза поделилась воспоминаниями со дня свадьбы.
ФОТО ⟩ Луиза и Таави Рыйвас отмечают годовщину свадьбы
Луиза Рыйвас сообщила в Instagram, что сегодня важный день в их семье - они с мужем отмечают семь лет совместной жизни. В честь годовщины Луиза опубликовала в соцсетях фотографии со свадьбы, сопроводив пост песней The Sun Õnne valem.
Таави Рыйвас и Луиза Вярк поженились в 2017 году, но вместе уже 17 лет. Пара познакомилась в 2007 году на фестивале Leigo järvemuusika. Свадебное торжество состоялось 19 августа 2017 года на мызе Кылтсу в Лауласмаа, куда были приглашены несколько сотен гостей. На свадьбе выступила группа 2 Quick Start.
У Таави и Луизы трое детей: Мийна Рианна, Герман и Ума Хермине.