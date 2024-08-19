В минувшие выходные режиссер Рауль Эско так безудержно веселился в одном из столичных ночных клубов, что охраннику пришлось вмешаться и разобраться с происходящим.
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ВИДЕО ⟩ Возлюбленный Алики Миловой попал в ночном клубе в неприятную ситуацию, охране пришлось вмешаться
«В клубе Hollywood вчера был слишком низкий потолок», - поделился возлюбленный Алики Миловой Рауль Эско в TikTok видео того, как он в минувшие выходные в ночном клубе пытался танцевать на барной стойке.
Безудержному веселью Рауля, к сожалению, помешал охранник. Молодой режиссер только и успел крикнуть: «Смотрите, что это», когда охранник клуба перекинул его через плечо и потащил прочь от барной стойки.