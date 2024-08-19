ВИДЕО Канье Уэст и Бьянка Цензори на Tesla Cybertruck удивили митингующих в поддержку Трампа

47-летний американский рэпер Канье Уэст и его 29-летняя жена Бьянка Цензори устроили фурор в Беверли-Хиллз (Калифорния), когда на своем Tesla Cybertruck проехали мимо митингующих в поддержку кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, пишет TMZ.

Увидев музыканта за рулем футуристического автомобиля, сторонники Трампа с американскими флагами и плакатами в поддержку кандидата, начали скандировать имя Уэста и снимать его на камеры своих телефонов. В свою очередь Канье остановился, чтобы поприветствовать участников митинга и обменяться с ними парой реплик прежде, чем поехать дальше.

Жена Уэста Бьянка устроилась на пассажирском сиденье. Однако она не стала общаться с толпой. Девушка сидела, глядя прямо перед собой и никак не реагировала на фанатов мужа.

WATCH🚨: Kanye West stops by a Trump Rally in Beverly Hills, California in his new Cyber Truck

pic.twitter.com/sBhSaXocOQ — Officer Lew (@officer_Lew) August 18, 2024

Во время нынешней избирательной гонки Уэст никак не комментировал свои политические предпочтения, однако в прошлом он был активным сторонником 45-го президента США.

На концерте в ноябре 2016 года в SAP Center в Сан-Хосе, Калифорния, после победы Трампа над кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон Уэст сказал зрителям, что он не голосовал, но отдал бы свой голос за Трампа, если бы он это сделал.

Во время каденции республиканца Уэст посетил Овальный кабинет 11 октября 2018 года вместе с покойной легендой НФЛ Джимом Брауном, который умер в мае 2023 года. Трамп сказал, что Канье был его другом в течение долгого времени.

«Было что-то в том, что когда я надел эту кепку, я почувствовал себя Суперменом - ты создал Супермена - это мой любимый супергерой, и ты сделал мне плащ Супермена, как парню, который равняется на тебя», - сказал Уэст, надев одну из красных кепок Трампа Make America Great Again.

Уже в декабре того же года музыкант встретился с Трампом в Trump Tower в Нью-Йорке.