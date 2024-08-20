КУДА ПОЙТИ 20 АВГУСТА Мероприятия по всей Эстонии в честь Дня восстановления независимости

Таллинн

Семейный день в замке Маарьямяэ

Замок Маарьямяэ. Фото: Shutterstock

Вас ждет множество развлечений: веселая детский ярмарка, соревнование по хоббихорсингу, шоу мыльных пузырей, различные мастер-классы, розыгрыш призов, катание на пони и, конечно же, сюрпризы! Семейный день в замке Маарьямяэ будет проходить с 11.00 до 16.00. Стоимость билета - 5 евро, семейный билет (два взрослых и дети) обойдется в 10 евро.

Концерт на горке Харью

Горка Харью. Фото: Shutterstock

В 14.00 на горке Харью начнется концерт, в котором примут участие Марья-Лийс Илус и Койт Тооме, а также Таллиннский полицейский оркестр. Концерт бесплатный для всех!

Экскурсии на башню «Длинный Герман»

Башня "Длинный Герман". Фото: Shutterstock

По случаю Дня восстановления независимости Эстонии Рийгикогу приглашает всех подняться башню «Длинный Герман». Башня открыта с 11.00 до 18.00. Экскурсии начинаются каждые полчаса. Вход в башню осуществляется из Губернаторского сада.

Для более удобного входа посетителям выдадут бесплатные пропуски при входе в башню. Количество пропусков ограничено.

Обратите внимание: забронировать время для экскурсий невозможно, пропуски выдаются в порядке живой очереди. Пропуск на подходящее время экскурсии можно забрать заранее. Они будут выдаваться в Губернаторском саду с 10.30.

День восстановления независимости в Эстонском музее архитектуры

Эстонский музей архитектуры. Фото: Shutterstock

Музей архитектуры открыт и в День восстановления независимости! Попасть в музей можно по билету, карте TallinnCard и музейной карте.

Вечеринка на террасе ресторана Luik и Katharinenthal

Вечеринка на террасе ресторана Luik и Katharinenthal. Фото: Промо.