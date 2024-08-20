Уже сегодня, 20 августа, в Эстонии отмечается День восстановления независимости. Какие же мероприятия будут проходить в нашей стране?
КУДА ПОЙТИ 20 АВГУСТА ⟩ Мероприятия по всей Эстонии в честь Дня восстановления независимости
Таллинн
Семейный день в замке Маарьямяэ
Вас ждет множество развлечений: веселая детский ярмарка, соревнование по хоббихорсингу, шоу мыльных пузырей, различные мастер-классы, розыгрыш призов, катание на пони и, конечно же, сюрпризы! Семейный день в замке Маарьямяэ будет проходить с 11.00 до 16.00. Стоимость билета - 5 евро, семейный билет (два взрослых и дети) обойдется в 10 евро.
Концерт на горке Харью
В 14.00 на горке Харью начнется концерт, в котором примут участие Марья-Лийс Илус и Койт Тооме, а также Таллиннский полицейский оркестр. Концерт бесплатный для всех!
Экскурсии на башню «Длинный Герман»
По случаю Дня восстановления независимости Эстонии Рийгикогу приглашает всех подняться башню «Длинный Герман». Башня открыта с 11.00 до 18.00. Экскурсии начинаются каждые полчаса. Вход в башню осуществляется из Губернаторского сада.
Для более удобного входа посетителям выдадут бесплатные пропуски при входе в башню. Количество пропусков ограничено.
Обратите внимание: забронировать время для экскурсий невозможно, пропуски выдаются в порядке живой очереди. Пропуск на подходящее время экскурсии можно забрать заранее. Они будут выдаваться в Губернаторском саду с 10.30.
День восстановления независимости в Эстонском музее архитектуры
Музей архитектуры открыт и в День восстановления независимости! Попасть в музей можно по билету, карте TallinnCard и музейной карте.
Вечеринка на террасе ресторана Luik и Katharinenthal
Посетите ресторан Luik и террасу Katharinenthal в самом сердце парка Кадриорг, чтобы окунуться в необыкновенную атмосферу, а также отпраздновать День восстановления независимости Эстонии стильно и незабываемо. На террасе будет работать поп-ап бар Prike.
Концерт в парке Мянни
Хедлайнером концерта по случаю Дня восстановления независимости в парке Мянни станет Танель Падар! Начало мероприятия в 18.00.
Харьюмаа
Концерт в Сауэ
День независимости Эстонии отмечается 20 августа, а Украины - 24 августа. Как гласит название концерта - «Никто не одинок» (Üksi pole keegi). Украинская группа народной музыки Viter отправилась в европейское турне, и самый последний концерт тура пройдет именно в Сауэ.
Viter - это всемирно известный ансамбль народной музыки и танца, который получил любовь публики за свой страстный и энергичный стиль исполнения. Они представят народные песни и танцы из разных регионов Украины. Viter приехали из Канады, чтобы выступить и поблагодарить нашу страну и народ за постоянную поддержку Украины.
Празднование Дня восстановления независимости в Саку
Мероприятие пройдет в церкви Святого Фомы в Саку, где вас ждет эстонская народная музыка, общение, совместное исполнение песен и многое другое. Праздник закончится 33 ударами в колокол церкви.
Празднование в Козе
Волость Козе празднует День воссоединения независимости, предлагая гостям разнообразную программу! Вас ждет богослужение в церкви Козе, дань памяти на кладбище Козе, шествие Кайтселийта и старой техники, а также большой концерт на Певческом поле Козе, где выступят Таня Михайлова-Саар, Катрийн Рандорг, группа Кайтселийта под руководством дирижера Пеэтера Саани и другие. Мероприятие бесплатное.
Вся Эстония
Празднования в Нарве
19 августа в концертном доме Geneva состоялся концерт при участии Алики, Нарвского симфонического оркестра, хора девочек ETV, а также других музыкантов.
20 августа в 12.00 состоится открытие выставки «Главы Эстонского государства 1918-2016» в Нарвской Центральной библиотеке.
Праздник на Сааремаа
Мероприятие будет проходить в деревне Каарма. Хедлайнер концерта - всеми любимая певица Анне Вески! В мероприятии примут участие добровольцы из Кайтселийта, Красного Креста, Женского Красного Креста и Пихтлаского добровольческого спасательного отряда, которые расскажут о деятельности своих организаций. Стоимость полного билета - 25 евро, билет для школьников и пенсионеров - 16 евро, а семейный билет (для двух взрослых и троих детей) - 50 евро.
Концерт в Раквере
В День восстановления независимости Ярек Касар даст концерт на сцене холма Валлимяги в Раквере. Начало мероприятия в 18.00. Дети до 12 лет включительно проходят бесплатно. Билет на месте стоит 18 евро, а льготный билет для студентов и пенсионеров - 15 евро.
Парковый праздник в Отепя
20 августа в 20.00 стартует в парке Культурного центра Отепя начнется парковый концерт, посвященный Дню восстановления независимости Эстонии. На сцене выступит популярная группа AMADEUS. Мероприятие для всех бесплатное.
Концерт в Эстонском национальном музее в Тарту
Marjamaa Filharmoonikud предлагают насладиться классической музыкой и августовским вечером на летней сцене Эстонского национального музея в Тарту. Двери открываются в 19.00, начало мероприятия - в 20.00. Дети до 10 лет проходят на мероприятие бесплатно, билет для ученика - 15 евро, для студентов и пенсионеров - 25 евро, полный билет - 35 евро.
Концерт в Йыхви
На концерте в честь Дня восстановления независимости Эстонской Республики в парке Йыхви выступят Тынис Мяги и Айн Аган. Мероприятие для всех бесплатное.
Концерт в Кохтла-Ярве
20 августа в 12.00 в Центре культуры Кохтла-Ярве состоится концерт, посвященный Дню восстановления независимости Эстонии. На сцену выдут Неле-Лийс Вайксоо и Мартин Трудников. Вход на мероприятие для всех свободный.
Семейный день в Нарва-Йыэсуу
20 августа с 11.00 до 15.00 на площадке у сцены Синимяэ пройдет семейный день. В программе: мастер-классы, игры, бесплатный батут, катание на лошадях для детей, зумба, мастер-класс от футбольного клуба Narva Trans.
На месте вас ждут представители Молодежного центра Нарва-Йыэсуу, Ида-Вируской центральной больницы, Спасательного департамента, Союза обороны, Клуб Karu, LaserCat, SketchySeiklus и другие.
В случае дождливой погоды мероприятие не состоится!
Концерт Сильвии Ильвес в Пярнумаа
Концерт, посвященный Дню восстановления независимости, на Певческом поле в Тыстамаа состоится 20 августа в 17.00. Перед зрителями выступит королева виолончели Сильвия Ильвес!
Сильвия Ильвес - одна из самых талантливых, привлекательных и востребованных виолончелисток Эстонии. Подарите себе незабываемый летний вечер, полный гармонии и страсти.
Продажа билетов на месте открывается в 16.00, стоимость билета - 15 евро. Вход бесплатный для детей до 12 лет.
Празднование в Пайде
20 августа в 11.00 на холме Валлимяэ в Пайде состоится празднование Дня восстановление независимости. Главным событием дня станет выставка техники Кайтселийта. Также состоится награждение самых красивых домов Ярвамаа. Завершится мероприятие музыкальным выступлением Андруса Bonzo Альбрехта. Мероприятие бесплатное для всех!