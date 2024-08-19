«Этот вечер превзошел все мои ожидания», - написала ведущая Кейли Сюкияйнен в социальных сетях, говоря о концерте певицы Адель в Мюнхене, который, несмотря на дождь, понравился тысячам поклонников. В отличие от разочарованной жительницы Эстонии, которая поделилась своим разочарованием с порталом Elu24, Кейли сказала, что это был лучший концерт в ее жизни!
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Ответ на критику? Эстонская телеведущая поделилась своими впечатлениями от концерта Адель
Перевод: Влада Лаевалинд
«Она была такой уставшей и выглядела так, будто могла уйти со сцены...» - рассказывает Наталья Зюзкова, репортер портала Elu24 и блогер, которая побывала на концерте Адель в Мюнхене, Германия. В общей сложности она потратила на всю поездку 4 000 евро, и это того не стоило».