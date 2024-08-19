Ответ на критику? Эстонская телеведущая поделилась своими впечатлениями от концерта Адель

«Она была такой уставшей и выглядела так, будто могла уйти со сцены...» - рассказывает Наталья Зюзкова, репортер портала Elu24 и блогер, которая побывала на концерте Адель в Мюнхене, Германия. В общей сложности она потратила на всю поездку 4 000 евро, и это того не стоило».