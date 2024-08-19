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ФОТО И ВИДЕО Ужас на фестивале в Германии: колесо обозрения загорелось на середине пути

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Фото: X/@TurtleMom2305/REUTERS/Scanpix

Музыкальный фестиваль в Германии с 30 000 посетителей внезапно превратился в фильм ужасов, когда в середине аттракциона загорелось колесо обозрения. В общей сложности около 30 человек получили легкие и серьезные травмы.

Перевод: Елизавета Лынник

На прошлой неделе на музыкальном фестивале Highfield в Лейпциге произошло нечто ужасное: неожиданно загорелось колесо обозрения, которое было заказано для фестиваля, сообщает New York Post.

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