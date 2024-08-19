Принц Гарри отказался от щедрого предложения короля Карла III: о чем шла речь

Сообщается, что накануне этой поездки король Карл предложил своему сыну остановиться в апартаментах Букингемского дворца, так как из Фрогморт-коттеджа Гарри и Меган попросили выселиться ранее.

Но, издание Hello! со ссылкой на The Times сообщает, что принц отклонил приглашение отца остановиться в королевской резиденции и выбрал отель.

Во время этого визита Карл не смог встретиться с сыном, хотя известно, что принц Гарри очень хотел этой встречи. Монарх сослался на загруженный график работы, однако инсайдеры из дворца говорят, что это супруга Карла королева Камилла не желает, чтобы его младший сын беспокоил отца во время лечения от рака.

«Герцог, конечно, с пониманием относится к тому, что его отец занят своими делами и другими прНапомним, последняя встреча Гарри с Карлом состоялась в феврале 2024 года после объявления о том, что у короля диагностирован рак.

Тогда принц экстренно прилетел в Лондон на встречу с Карлом в Кларенс-хаусе и, говорят, король был недоволен таким поспешным и не запланированным заранее визитом сына.иоритетами, и надеется увидеть его в ближайшее время», - заявил инсайдер.